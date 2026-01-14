Podcast
Nuevo León

Rinden homenaje al legado del general Mariano Escobedo

Desde Galeana, autoridades de ambos ayuntamientos realizaron una guardia de honor, acto con el que se dio inicio a una agenda cívica y cultural

  14
  Enero
    2026

Los municipios de Escobedo y Galeana sumaron esfuerzos para conmemorar el bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, figura fundamental de la historia nacional y símbolo de la convicción republicana, cuyo legado permanece vigente.
Escobedo y Galeana unen esfuerzos por la memoria histórica

Desde Galeana, tierra natal del héroe nacional, autoridades de ambos ayuntamientos realizaron una guardia de honor, acto con el que se dio inicio a una agenda cívica y cultural enfocada en resaltar la vida, la lucha y la vocación de servicio del General Mariano Escobedo.

Autoridades refrendan compromiso con el legado de Mariano Escobedo

En representación del alcalde Andrés Mijes, el secretario de Cultura, Educación y Recreación Social, Hugo Espiricueta, acompañado por regidores del Ayuntamiento de Escobedo, encabezó la visita institucional, reiterando el compromiso de preservar y difundir el legado histórico del ilustre personaje.

Durante el encuentro, se destacó la hermandad entre Escobedo y Galeana como un esfuerzo conjunto para dignificar la memoria de un hombre que antepuso el bienestar del pueblo a cualquier interés personal, manteniéndose firme en sus ideales y principios.

Actividades cívicas y culturales en Galeana

Las actividades conmemorativas incluyeron una guardia de honor en el Cabildo de Galeana y un recorrido por la emblemática Casa Cuna del General Mariano Escobedo, espacio de alto valor histórico y cultural para la región.

Acciones para fortalecer la identidad regional

Ambos municipios confirmaron que continuarán desarrollando acciones coordinadas para fortalecer la memoria histórica, promover la identidad regional y rendir un homenaje permanente a uno de los grandes protagonistas de la historia de México.


