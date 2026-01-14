Rinden homenaje al legado del general Mariano Escobedo
Desde Galeana, autoridades de ambos ayuntamientos realizaron una guardia de honor, acto con el que se dio inicio a una agenda cívica y cultural
Los municipios de Escobedo y Galeana sumaron esfuerzos para conmemorar el bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, figura fundamental de la historia nacional y símbolo de la convicción republicana, cuyo legado permanece vigente.
Escobedo y Galeana unen esfuerzos por la memoria histórica
Desde Galeana, tierra natal del héroe nacional, autoridades de ambos ayuntamientos realizaron una guardia de honor, acto con el que se dio inicio a una agenda cívica y cultural enfocada en resaltar la vida, la lucha y la vocación de servicio del General Mariano Escobedo.
Autoridades refrendan compromiso con el legado de Mariano Escobedo
En representación del alcalde Andrés Mijes, el secretario de Cultura, Educación y Recreación Social, Hugo Espiricueta, acompañado por regidores del Ayuntamiento de Escobedo, encabezó la visita institucional, reiterando el compromiso de preservar y difundir el legado histórico del ilustre personaje.
Durante el encuentro, se destacó la hermandad entre Escobedo y Galeana como un esfuerzo conjunto para dignificar la memoria de un hombre que antepuso el bienestar del pueblo a cualquier interés personal, manteniéndose firme en sus ideales y principios.
Actividades cívicas y culturales en Galeana
Las actividades conmemorativas incluyeron una guardia de honor en el Cabildo de Galeana y un recorrido por la emblemática Casa Cuna del General Mariano Escobedo, espacio de alto valor histórico y cultural para la región.
Acciones para fortalecer la identidad regional
Ambos municipios confirmaron que continuarán desarrollando acciones coordinadas para fortalecer la memoria histórica, promover la identidad regional y rendir un homenaje permanente a uno de los grandes protagonistas de la historia de México.
