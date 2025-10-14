Cerrar X
Roban casi $200 mil en agencias de autos en San Pedro

Autoridades investigan el robo de dinero en dos agencias de autos en San Pedro Garza García, presuntamente tras llamadas de extorsión

Las autoridades investigan el robo de dinero en dos agencias de autos del municipio de San Pedro Garza García, ocurrido presuntamente tras una llamada de extorsión.

Los hechos se registraron durante la madrugada en dos ubicaciones distintas, una en avenida Vasconcelos y Conquistadores, en la colonia Mirasierra, y otra en Calzada del Valle y Río Caura, en la colonia Del Valle.

De acuerdo con las primeras versiones, los guardias de seguridad de ambas agencias recibieron llamadas en las que supuestos extorsionadores les dieron instrucciones para ingresar a las oficinas, forzar las cajas de seguridad y retirar dinero de una caja fuerte, el cual posteriormente debían depositar en una cuenta bancaria.

En la agencia ubicada en la colonia Mirasierra, el monto sustraído fue de aproximadamente $173 mil pesos, mientras que en la de la colonia Del Valle ascendió a $20 mil pesos.

Tras cometer el robo, se realizó el reporte correspondiente, dando inicio a las investigaciones.

Hasta el momento, ambos guardias han rendido su declaración ante las autoridades, mientras agentes ministeriales y elementos de la policía de San Pedro continúan con las indagatorias para esclarecer el caso.


