Roban a comerciantes de autos en carretera del Bajío

Un grupo de vendedores de autos, conocidos como carreros, originarios de Matamoros y San Fernando, Tamaulipas, fueron víctimas de un asalto durante la madrugada cuando regresaban a la frontera, tras haber realizado actividades comerciales en el centro del país.

Los hechos ocurrieron en los límites de Querétaro y San Luis Potosí, cuando el camión en el que viajaban permitió que dos sujetos abordaran la unidad en la zona de Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en Matamoros, aproximadamente 15 minutos después, los individuos sacaron armas de fuego y amenazaron a los múltiples pasajeros, despojándolos de dinero en efectivo y pertenencias.

En el atraco resultaron afectados alrededor de 20 carreros, entre ellos dos mujeres jóvenes, quienes también vivieron momentos de pánico ante el temor de que su integridad estuviera en riesgo.

Tras cometer el robo, los asaltantes descendieron del camión sin que este se detuviera por completo, permitiendo que la unidad continuara su trayecto hasta Matamoros, donde las víctimas acudieron a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades, con el fin de que se investiguen los hechos y se dé con los responsables.

