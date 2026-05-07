Roban maletín con $800,000 pesos en Calzada San Pedro

Un robo tipo “cristalazo” movilizó a las autoridades al municipio de San Pedro, luego de que se apoderaran de $800,000 pesos en efectivo que se encontraban al interior de una camioneta.

El hecho se registró en el estacionamiento de un negocio ubicado sobre Calzada San Pedro 300 y Río Amazonas, en la colonia Del Valle.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso rompió el cristal de esta camioneta Subaru en color negro para sustraer un maletín que contenía $800,000 pesos en efectivo, dinero que presuntamente sería utilizado para el pago de trabajadores.

Trascendió que los presuntos llegaron al lugar a bordo de un vehículo Hyundai en color blanco y rompieron el cristal de la camioneta.

Tras el reporte, se desplegó un operativo en la zona por parte de corporaciones de seguridad. En el sitio permanecen elementos ministeriales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y dar con el paradero del responsable.

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