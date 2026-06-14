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Nuevo León

Roban jerseys de la Selección y los detienen en San Pedro

El intento de huida desató una persecución que culminó cuando los tripulantes descendieron de la camioneta para tratar de escapar corriendo.

  • 14
  • Junio
    2026

Cinco personas fueron detenidas con más de 50 jerseys de la Selección Mexicana de futbol robados de diversas tiendas departamentales en San Pedro.

Los presuntos ladrones escapaban de los atracos a bordo de una camioneta, por lo que la Policía Municipal tenía ya una búsqueda activa de la unidad.

Uno de los robos ocurrió en la zona de Plaza Fiesta San Agustín, y permitió que las autoridades tomaran conocimiento de las características del vehículo y de los sospechosos.

La banda fue detectada días después de uno de los golpes circulando sobre la avenida Vasconcelos en su cruce con Real San Agustín.

Oficiales les marcaron el alto, sin embargo, el grupo hizo caso omiso de la indicación y aceleraron para darse a la fuga.

El intento de huida desató una persecución que culminó cuando los tripulantes descendieron de la camioneta para tratar de escapar corriendo.

Tras alcanzarlos, los uniformados inspeccionaron la unidad y encontraron 54 playeras deportivas de diferentes tallas, así como otros artículos que tenían todavía las etiquetas puestas y los sensores de seguridad.

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Cuestionados al respecto, los cinco terminaron por declarar que habían sido sustraídos de centros comerciales en San Pedro y otros municipios metropolitanos.

Se identificaron como Omar de 48 años, Nidia de 32; Amparo de 42; Yazmín de 41 y Yadira de 30 años de edad.

Todos fueron enviados a las instalaciones del C2 municipal, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.


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