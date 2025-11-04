Cerrar X
Roban delincuentes armados casa en Santiago; caen en Monterrey

La primera información de las autoridades refiere que varios hombres armados ingresaron a este predio con la intención de apoderarse de pertenencias

  • 04
  • Noviembre
    2025

Delincuentes armados ingresaron a robar a una vivienda de la colonia Congregación San Pedro, en el municipio de Santiago, para luego ser detenidos minutos más tarde en Monterrey. 

Como botín lograron apoderarse de $70 mil pesos en efectivo y diversa joyería valuada en $150 mil pesos. 

La irrupción de los ladrones al inmueble se reportó a las 11:16 horas sobre la calle Margarita Maza de Juárez, en su cruce con Martín Zertuche. 

Tras cometer el robo, huyeron rumbo a la Carretera Nacional, en dirección norte, a bordo de un automóvil compacto de la marca Suzuki en color negro y con matrícula SPK-93-02. 

Trascendió que con las características del vehículo implicado se montó un operativo junto con la Policía de Monterrey. 

A través de las cámaras de videovigilancia, las autoridades de la capital detectaron a la unidad ya en su territorio. 

Fue sobre la avenida Churubusco, a la altura de la colonia Parque Industrial Regiomontano, donde elementos municipales le dieron alcance. 

Dos hombres tripulaban el automóvil y se identificaron como Alejandro, de 35 años, y Javier, de 34, quienes fueron detenidos por su presunta participación en el atraco. 

Durante el arresto se les decomisó pasamontañas, al menos un arma de fuego y dos mochilas que llevaban un total de doce envoltorios de droga entre marihuana y cristal. 

De forma extraoficial se informó que la familia afectada no resultó lesionada durante el violento episodio.


