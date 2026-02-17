Roban $2 millones de pesos en maquinaria de negocio en Monterrey

Un negocio dedicado a la reparación de sistemas de aire acondicionado fue víctima de un robo millonario, luego de que delincuentes sustrajeran maquinaria y herramienta con un valor estimado de hasta 2 millones de pesos, en hechos ocurridos en el municipio de Monterrey.

El atraco se registró en un local ubicado en la colonia Niño Artillero, en el cruce de las calles José Timoteo Rosales y Manuel Ávila Camacho, donde se movilizaron elementos de la Policía de Monterrey, así como agentes ministeriales, tras el reporte realizado por el propietario y trabajadores del establecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, una o más personas lograron ingresar al inmueble por la parte superior del negocio, es decir, a través del techo.

Delincuentes ingresaron sin forzar accesos

En ese punto se encontraba una malla de protección que no fue forzada, por lo que los delincuentes habrían tenido acceso sin mayores complicaciones.

Una vez dentro del local, los presuntos responsables se apoderaron de diversa maquinaria especializada, herramienta y otros objetos utilizados para la reparación de climas, provocando una pérdida económica considerable para el propietario.

Según una fuente policial, este sería el cuarto robo que se registra en el mismo inmueble, lo que ha generado preocupación entre comerciantes de la zona.

Autoridades buscan identificar a los responsables

Al momento del robo, el negocio no contaba con cámaras de videovigilancia, ya que estas habrían sido sustraídas durante un atraco anterior.

Ante esta situación, las autoridades informaron que buscarán apoyarse en cámaras de viviendas y negocios aledaños para obtener imágenes que permitan identificar a los presuntos responsables.

En el sitio permanecen elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer la forma en que ocurrió el robo y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras que las diligencias continúan y las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar el móvil del crimen.

