Roban $400,000 en efectivo de camioneta en Galerías Monterrey

Durante la temporada decembrina, muchas personas suelen traer mucho más dinero debido al pago de prestaciones anuales como el aguinaldo, por lo que los delincuentes buscan "hacer su agosto" durante esta época del año.

Una víctima fue un hombre identificado como Érick, a quien le robaron $414,000 mil pesos en efectivo en el estacionamiento de la plaza comercial Galerías Monterrey, al poniente de la ciudad.

¿Cómo ocurrió el robo?

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas, momentos después que la víctima, de 56 años, fue a cortarse el cabello en la citada plaza.

Entonces, el o los involucrados se acercaron a la camioneta modelo Cheyenne y habrían forzado la puerta para poder abrirla y apoderarse de esta fuerte suma de dinero.

Comenzó la investigación

El afectado decidió realizar la denuncia ante la autoridad correspondiente, por lo que hasta el lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para arrancar las indagatorias.

Personal de vigilancia de la plaza comercial comenzó con la revisión de las cámaras de seguridad para tratar de esclarecer los hechos, pues aún no se sabe la cantidad de personas que participaron en este hurto.

