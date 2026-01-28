Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_28_at_5_32_03_PM_eabbec59bc
Nuevo León

Salvan a cinco gatitos de incendio en Centrika

Tras el incendio en una casa habitación, elementos de Protección Civil realizaron el rescate de cuatro personas, además de cinco gatos

  • 28
  • Enero
    2026

Elementos de Protección Civil Monterrey atendieron de manera inmediata un reporte de incendio en una casa habitación en Centrika, logrando un saldo blanco en cuanto a vidas humanas, pero con un importante rescate de fauna doméstica.

Durante las labores de sofocación y búsqueda en el inmueble, los equipos de rescate localizaron a cinco gatitos que presentaban síntomas evidentes de intoxicación por inhalación de humo.

Ante la emergencia, se activó un protocolo de colaboración con el equipo de Salud y Bienestar Animal. 

WhatsApp Image 2026-01-28 at 5.32.03 PM.jpeg

Tras una evaluación preliminar en el sitio, se determinó que los felinos requerían atención urgente para estabilizar sus vías respiratorias.

Los cinco felinos fueron trasladados con éxito a las instalaciones del Centro de Salud y Bienestar Animal, donde recibirán valoración médica completa y cuidados especializados para revertir los efectos del humo.

“En el lugar se rescataron cinco gatitos con síntomas de intoxicación por humo. Se coordinaron esfuerzos con el equipo de Salud y Bienestar Animal para brindarles una valoración médica completa. Los felinos fueron trasladados a sus instalaciones para recibir cuidados especializados. Son trasladados al Centro de Salud y Bienestar Animal, para recibir atención médica más completa”, informó la corporación.

Las autoridades confirmaron que, tras una inspección exhaustiva del domicilio, se descartan personas lesionadas o víctimas adicionales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

honores_comandante_2da019da78
Cadereyta despide con honores al comandante Guillermo de León
frente_frio_32_protocolos_f42b215a96
Mantienen protocolos ante llegada de frente frío 32 a México
incendio_en_saltillo_2026_141638d9bb
Personas de la tercera edad son salvadas por incendio en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_29_at_7_13_24_PM_8e5c11eadb
Llega 'Fridamanía' a Houston; abren exposición histórica
escena_diego_luna_9b395e305d
Cuarón me enseño a hablar cine con Y tu mamá también: Diego Luna
grupo_salinas_0368841cda
Grupo Salinas paga al SAT y pone fin a litigios
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva
publicidad
×