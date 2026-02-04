Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey

En una acción conjunta de protección a la fauna silvestre, elementos de la Guardia Forestal y Protección Civil de Monterrey rescataron este miércoles a un ejemplar de cernícalo americano (Falco sparverius) que resultó lesionado tras impactarse contra una ventana.

El incidente fue reportado por ciudadanos que observaron al ave postrada en el suelo tras el choque.

De inmediato, rescatistas de Protección Civil acudieron para asegurar al ejemplar bajo los protocolos de manejo de fauna, permitiendo que los "Rangers" de la Guardia Forestal realizaran la evaluación inicial.

Tras la revisión, los especialistas determinaron que el ave presenta una contusión, por lo que fue trasladada para recibir atención médica veterinaria especializada.

Actualmente, el cernícalo se encuentra en proceso de rehabilitación con el objetivo de que, una vez recuperado, pueda ser reintegrado a su hábitat natural.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de no manipular directamente a los ejemplares de fauna silvestre que se encuentren heridos, ya que esto puede agravar sus lesiones o representar un riesgo para las personas.

Para reportar situaciones similares en las que un animal se encuentre en riesgo o lesionado, la Guardia Forestal puso a disposición el número directo 81 1608 7514, exhortando a la comunidad a seguir siendo partícipe en la conservación de la biodiversidad urbana.

