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Nuevo León

Salvan PC y Bomberos de Juárez a perro abandonado en el lodo

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte y trasladaron al canino al Centro de Bienestar Animal, donde recibe atención veterinaria

  • 07
  • Junio
    2026

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Juárez se movilizaron de inmediato tras un reporte en redes sociales para rescatar a un perro en situación de riesgo; el animal fue localizado muy débil y postrado dentro de una zanja con lodo.

En el lugar de los hechos, el personal de rescate brindó los primeros auxilios al canino. 

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Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a las instalaciones del nuevo Centro de Bienestar Animal del municipio, donde actualmente ya recibe la atención médica veterinaria y los cuidados necesarios para asegurar su pronta recuperación.

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Las autoridades municipales expresaron su agradecimiento a las personas que realizaron el reporte por no ser indiferentes ante el caso y sumarse a estas acciones que ayudan a perros en situación de calle.

Finalmente, la corporación reiteró su compromiso con la comunidad y la protección de los animales.

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"En Juárez estamos #ALaOrden para proteger todas las vidas", escribió la dependencia municipal.


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