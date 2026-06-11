Sampetrino procesado transaba con casas sin litigio

Una de las formas en que el sampetrino Raúl Martínez Loera presuntamente defrauda a sus víctimas es mediante la venta de derechos litigiosos de viviendas que supuestamente se encuentran en conflicto legal, aunque esto resulta ser falso.

Al menos, así lo denunció el también sampetrino Rogelio Elizondo Olivares, quien asegura que Martínez Loera no solo lo defraudó con una propiedad, sino con dos.

En ambas operaciones, el monto total del presunto fraude asciende a $8.2 millones de pesos: $6 millones correspondientes a una vivienda en la colonia Los Ríos, en San Pedro, y $2.2 millones por otra ubicada en Colinas de San Jerónimo, en el poniente de Monterrey.

Sin embargo, el afectado solo pudo judicializar el segundo caso, ya que el primero prescribió, luego de que el banco no ejecutara la recuperación del inmueble dentro del plazo de 10 años que establece la ley.

Martínez Loera es padre de Bernardo Miguel Martínez García; ambos están acusados de fraude y son socios en la empresa Comerimber SA de CV, en la que el hijo posee la mayor parte de las acciones.

En el caso de los presuntos fraudes inmobiliarios, estos habrían sido cometidos a través de la empresa “Productos y Representaciones Administrativas”, en la cual Martínez Loera opera junto con su socio Gamaliel León Barrueta y el abogado Ulises Treviño García.

Por el caso del presunto fraude de $2.2 millones de pesos, Martínez Loera fue vinculado a proceso en octubre de 2025, luego de que el afectado obtuviera un amparo.

Elizondo Olivares explicó que este caso sí pudo judicializarse, no porque no hubiera prescrito, sino porque en realidad no existía litigio, ya que el propietario del inmueble de Colinas de San Jerónimo había eliminado los gravámenes desde 2002.

“Esta empresa maneja carteras vencidas y se promociona en Facebook y otras redes sociales ofreciendo remates bancarios y derechos litigiosos".

“Te dicen: ‘Esta propiedad tiene embargo y, si la peleas, en dos o tres años la puedes recuperar’. Así me ofrecieron una casa en San Pedro —la otra en la que me involucraron— y otra en San Jerónimo, que sí pude judicializar".

“Se llevó el juicio de manera normal, pero me empezó a parecer extraño que el abogado (Ulises Treviño) dejara de contestar".

“Finalmente, acudí con otro abogado y fuimos al Registro Público. El anterior me había asegurado que todo estaba en orden, lo cual era falso".

“El nuevo abogado me dijo que todo estaba mal, que no había embargo y que debía levantar la denuncia lo más pronto posible antes de que prescribiera, y así lo hice”, señaló.

En el caso de Bernardo Miguel Martínez García, hijo de Martínez Loera, otra víctima denunció que presuntamente le despojaron de $130,000 dólares que había destinado a un negocio de mezclilla. Posteriormente, supo que ese dinero fue prestado a terceros sin su consentimiento y nunca le fue devuelto, ni el capital ni los rendimientos.

En este caso, el proceso aún no llega a la etapa de vinculación a proceso y actualmente se encuentra en fase previa.

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