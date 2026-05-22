Anuncia Samuel García inversión de US$50 millones para NL

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, informó que Grupo Barceló invertirá más de 50 millones de dólares en el estado, como parte de una estrategia para fortalecer la oferta hotelera y turística de la entidad.

El anuncio fue realizado durante su gira de trabajo por Europa, donde el mandatario estatal destacó que el consorcio hotelero adquirió el antes llamado Hotel Camino Real, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García.

Grupo Barceló adquiere hotel en San Pedro

De acuerdo con García Sepúlveda, la llegada de Hoteles Barceló representa un paso importante para ampliar la infraestructura turística y de negocios en Nuevo León.

“Hoteles Barceló llega a Nuevo León, están invirtiendo 50 millones de dólares para adquirir el hotel Camino Real que estaba en San Agustín; este es el ‘piso’ para que lleguen más cuartos de hotel a Nuevo León”.

Con esta inversión, el estado busca modernizar su oferta hotelera y consolidarse como un destino estratégico para la inversión internacional, el turismo corporativo y la realización de actividades económicas vinculadas al sector servicios.

BIENVENIDO BARCELÓ A NUEVO LEÓN



Junto a mi compadre Emmanuel Loo, nos reunimos con Vicente Fenollar, Director General Económico Financiero de Grupo Barceló (@barcelohoteles), una de las cadenas de hotel más grandes del mundo, y Presidente Ejecutivo de Ávoris (@avoristravel),… pic.twitter.com/9ykBJhUIfL — Samuel García (@samuel_garcias) May 22, 2026

Nuevo León fortalece su oferta turística y de negocios

La apuesta de Grupo Barceló por Nuevo León se suma al crecimiento del estado como una plaza urbana con alto potencial para el turismo de negocios. La adquisición del inmueble en San Pedro Garza García permitirá reforzar la presencia de cadenas internacionales en una zona clave del área metropolitana.

Actualmente, Grupo Barceló opera 22 hoteles en México, con un total de 9,317 habitaciones. De ese portafolio, 18 establecimientos corresponden al segmento vacacional, con 7,795 habitaciones, mientras que cuatro hoteles urbanos suman 1,522 habitaciones.

Esta presencia permite a la compañía mantener una oferta diversificada en destinos turísticos y plazas estratégicas, tanto para viajeros nacionales como internacionales.

Conectividad aérea abre potencial hacia Nuevo León

Además de su división hotelera, Grupo Barceló cuenta con Ávoris, su división de viajes, que transporta alrededor de 200,000 viajeros al año mediante la aerolínea Iberojet, con rutas desde Madrid, Barcelona y Lisboa hacia Cancún y Querétaro.

Este volumen de operación representa una oportunidad para ampliar la conectividad hacia Nuevo León, apoyada en la capacidad comercial y de distribución de sus turoperadores Travelplan y CATAI, que ya cuentan con programas activos desde distintos aeropuertos mexicanos.

Con la inversión anunciada, Nuevo León busca reforzar su posición como un polo de desarrollo económico, turístico y corporativo, mientras Grupo Barceló amplía su participación en el mercado mexicano con una nueva apuesta en el norte del país.

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