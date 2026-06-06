Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua

Con la presencia del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León; Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Parque Fundidora; y Héctor García, alcalde de Guadalupe, fue entregada la primera etapa del Parque del Agua, uno de los proyectos insignia que formarán parte del legado de Nuevo León rumbo al Mundial FIFA 2026.

Ubicado en Guadalupe, el nuevo espacio contará con una extensión de 80 hectáreas y conectará de manera directa con el Estadio Monterrey, el Zoológico La Pastora y el Parque Río La Silla, convirtiéndose en un punto estratégico para la recepción de visitantes nacionales e internacionales durante la justa mundialista.

Entre sus principales atractivos destacan un foro al aire libre con capacidad para 4 mil personas, una estructura techada conocida como “La Serpiente”, con más de 500 metros de longitud, así como amplias áreas verdes, espacios recreativos y senderos para los visitantes.

Además de su vocación recreativa, el Parque del Agua fue diseñado con un enfoque sustentable, al incorporar un sistema de captación pluvial con capacidad para almacenar hasta 7 mil metros cúbicos de agua, lo que permitirá contribuir a la recarga de acuíferos y a la mitigación del calor urbano.

Durante el evento también se anunció la puesta en marcha del Pabellón Parque del Agua, que del 11 de junio al 19 de julio ofrecerá actividades gratuitas para toda la familia, incluyendo espectáculos culturales, exposiciones, gastronomía regional, espacios para emprendedores, una esfera inmersiva con videomapping en 360 grados y la participación de más de 650 artistas.

Al encabezar la inauguración, Samuel García destacó la relevancia del proyecto para la entidad y aseguró que será uno de los espacios más importantes para recibir a los visitantes durante la Copa del Mundo.

"No tengo ninguna duda que este parque es el parque más bonito que se ha construido en las últimas décadas en México. Este parque se construye aquí en Nuevo León a las faldas del cerro más bonito de México, el Cerro de la Silla", expresó el mandatario estatal.

Asimismo, señaló que el recinto permanecerá como un legado para las familias nuevoleonesas una vez concluido el Mundial, al combinar áreas de convivencia, cultura y sostenibilidad ambiental.

Las autoridades destacaron que este nuevo espacio busca consolidarse como un referente ambiental, cultural y turístico para la entidad, manteniendo una dimensión comparable a la del Parque Fundidora y con una visión de permanencia para los próximos cien años.

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