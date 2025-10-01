Se lanzan diputados contra 'El Bronco' por maltrato al transporte

La deficiencia que aún presenta en transporte público, además de ser culpa del exgobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, también es porque ninguna otra administración reciente le puso la atención necesaria, aseguró Movimiento Ciudadano.

La diputada Melisa Peña de esta bancada dijo que ni la administración del Bronco ni las anteriores le pusieron la atención suficiente y no fue sino hasta la actual de Samuel García que se comenzó a hacer algo.

“El tema del transporte ha estado con muchos problemas, no desde el sexenio anterior, sino desde mucho antes; la flota de camiones vemos que tenía más de 20 años que no se renovaba y ahora con los nuevos camiones que están llegando se está mejorando.

“Lo importante es que la actual administración ya lo está corrigiendo, se dejaron las excusas y se ha hecho lo que nunca se había hecho en movilidad”, dijo Peña.

El coordinador de Morena, Mario Soto, concordó en que ya eran muchas administraciones las cuales no le pusieron atención al transporte.

“No solo fue el Bronco, también fue otras; creemos que debe haber una reestructuración del transporte público de todas las rutas, porque hay zonas en donde los ciudadanos tienen que caminar mucho para tomar un camión”, dijo Soto.

Por su parte, el diputado del PRI, Javier Caballero, dijo que el transporte sí llegó con deficiencia cuando llegó la nueva administración.

“Han tenido cuatro años para invertir de manera adecuada, para tomar las decisiones necesarias, pero ya a dos terceras partes del gobierno, el culpar a los anteriores me parece más la manera de excusarse”, dijo Javier Caballero.

Por su parte, Rocío Montalvo, diputada independiente, concordó en que el actual gobierno sí recibió un transporte muy golpeado.

“Sí recibieron el transporte deficiente, pero con los años que ya han transcurrido de este gobierno son los suficientes para tomar las riendas del transporte público”, agregó Montalvo.

Comentarios