Sigue atorada ley contra abusos de aseguradoras

La iniciativa busca transparentar los precios de los servicios médicos, pero continúa pendiente en el Congreso de la Unión pese al aumento de denuncias

Mientras los abusos de las aseguradoras continúan, las reformas destinadas a frenarlos permanecen estancadas en el Congreso de la Unión.

En Nuevo León, diversas familias siguen con las denuncias de que estas compañías incumplen con pagos o se coluden con hospitales privados para inflar los costos de productos y servicios, lo que termina encareciendo las pólizas. A pesar de ello, aún no se concreta la aprobación de mecanismos que limiten estos abusos y los incrementos desproporcionados.

De hecho, tan solo en lo que va del año se han presentado más de 9,000 denuncias contra aseguradoras, cifra que representa un aumento de 20% respecto al mismo periodo del año anterior.

En México, las instituciones públicas encargadas de supervisar y regular la operación de las aseguradoras se encuentran limitadas para intervenir en la fijación de costos e incrementos de las pólizas. En ese contexto, la autorregulación del mercado, según voces críticas, se queda en una simple teoría.

Por ello, legisladores han insistido en la urgencia de aprobar reformas que establezcan mayores controles sobre los incrementos de precios y combatan prácticas como la falta de transparencia en los costos de productos y servicios asociados a los seguros de gastos médicos, así como la ausencia de criterios claros para determinar los aumentos en las primas.

El pasado lunes, El Horizonte publicó que los seguros de gastos médicos mayores se han convertido en un producto cada vez más inaccesible, al grado de que solo el 2% de la población puede contratarlos. Prueba de ello es que el 60% de sus usuarios cuenta con ingresos mensuales de entre $107,000 y $146,000 pesos.

Este martes, este medio también informó que las aseguradoras suelen omitir factores relacionados con el historial y el nivel de riesgo de los pacientes al momento de determinar los costos y ajustes de las pólizas, situación que, según especialistas y legisladores, puede derivar en tratamientos inequitativos.

Actualmente, en México no existe una autoridad encargada de regular directamente los precios de los seguros de gastos médicos privados, ya que estos se rigen principalmente por las dinámicas del mercado.

No obstante, las aseguradoras están sujetas a la supervisión de distintas autoridades, principalmente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cada una con atribuciones específicas.

La CNSF es responsable de regular y supervisar la operación de las aseguradoras, verificar el cumplimiento de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como vigilar su solvencia financiera y apego a la normatividad vigente. Por su parte, la Condusef tiene la función de proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros y atender sus reclamaciones.

En materia de atención médica, la Secretaría de Salud también participa, en coordinación con la CNSF, en la vigilancia de la calidad de los planes y servicios ofrecidos por las instituciones autorizadas para operar en el ramo de gastos médicos.

Reformas en septiembres

El Congreso de la Unión prevé discutir y, eventualmente, aprobar en septiembre un paquete de reformas orientadas a frenar los presuntos abusos cometidos por las aseguradoras.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el Congreso alista una serie de iniciativas para fortalecer la protección de los consumidores y corregir prácticas que han generado inconformidad entre los usuarios de seguros.

“Tenemos una agenda legislativa muy fuerte, muy amplia y muy productiva en materia de seguros, porque ha habido muchas quejas por abusos de las aseguradoras y ahora intentamos corregirlos mediante la ley”, señaló Monreal el pasado lunes.

Por su parte, el diputado federal priista por Coahuila, Jericó Abramo Masso, impulsor de la iniciativa, celebró el anuncio y pidió que la discusión no se posponga hasta diciembre, al advertir que las aseguradoras podrían volver a incrementar sus tarifas, afectando a los ciudadanos.

“En el próximo periodo legislativo se abordará la iniciativa que pondrá un alto a los abusos de las aseguradoras de gastos médicos mayores y de los hospitales privados".

"Lo celebro y lo acompaño, pues he insistido con más de nueve iniciativas y un intenso cabildeo en que ya debemos votar el dictamen que permanece pendiente desde el 28 de abril de este año”, indicó Masso.

La propuesta busca establecer mayores controles y mecanismos de protección para los usuarios de seguros, en medio de crecientes denuncias relacionadas con aumentos en las primas, negativas de cobertura y discrepancias en los procesos de atención médica.

Autorregulación sólo es teoría: Waldo

La falta de autorregulación en el sector asegurador y la alta concentración del mercado han propiciado prácticas indebidas por parte de algunas compañías, señaló Waldo Fernández, senador con licencia.

El legislador, quien ha impulsado reformas para frenar los presuntos abusos de aseguradoras y hospitales privados, sostuvo que no existe una verdadera dinámica de oferta y demanda, ya que tres empresas concentran alrededor del 60% del mercado.

“En el capitalismo, en teoría, el mercado se regula solo. Sin embargo, hemos encontrado prácticas indebidas y esa autorregulación no existe porque no hay una verdadera oferta y demanda”, explicó.

“Hay ocho compañías aseguradoras, pero tres concentran prácticamente el 60% del mercado”, enfatizó.

Fernández descartó que, hasta el momento, exista un boicot por parte de las aseguradoras para frenar los esfuerzos regulatorios impulsados desde el Congreso.

“La realidad es que hasta el momento no hay un boicot de las aseguradoras. Ya existe un preacuerdo entre la Secretaría de Hacienda y nuestra comisión en el Senado para atender el tema de los seguros”, afirmó.

No obstante, indicó que aún falta la participación de la Secretaría de Salud federal para fortalecer el marco regulatorio relacionado con los hospitales privados.

“Lo que nos falta ahora es que la Secretaría de Salud, con la que ya estamos dialogando, acepte las facultades que estamos proponiendo para también poder frenar los abusos en los hospitales”, explicó.

El senador con licencia agregó que la opacidad con la que operan algunos seguros de gastos médicos y hospitales privados afecta especialmente a los adultos mayores, por lo que también se han presentado iniciativas enfocadas en proteger a este sector de la población.

“Una de las iniciativas busca poner límites a los incrementos que enfrentan los adultos mayores, como parte de una política pública nacional de protección a este grupo”, detalló.