Siguen sin acuerdo presupuestal; aumento a ISN es para seguridad

La tercera reunión entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre el presupuesto fue más de protocolo, pues se aseguró que siguen sin ningún acuerdo y se condicionó la seguridad del estado por el aumento del ISN.

Diputados del PRI, PAN, PRD, Morena, Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) indicaron que el Gobierno del Estado aseguró que no es óptimo que se disminuya el nivel de financiamiento, ni el del aumento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), ya que necesitan ese recurso para obras y para rubros de seguridad como sueldos de policías, entre otras cosas.

“Nos seguimos quedando nada más con un tema, que es el que no vemos una política de austeridad para tratar de apoyar el tema de las inversiones; simplemente, pues quieren más dinero, tanto para el gobierno central, para poder aumentar todos los servicios generales, para aumentar todos sus gastos corrientes, y toda la inversión la quieren hacer a través de deuda y del aumento del impuesto sobre nómina".

“No hay acuerdo todavía, pero nos llevamos más información; creo que con esto nos podemos aterrizar más al tema, pero bueno, no les puedo decir si sí hay un avance considerable, simplemente sí hay un avance porque tenemos más información”, dijo el coordinador del PAN.

Por su parte, la diputada líder de la bancada del PRD, Perla Villarreal, criticó el hecho de que el Estado indicó que se necesita el aumento del ISN sí o sí para el rubro de seguridad, ya que lo vieron como un condicionante para que así se apruebe.

“Que te condicionen la seguridad así no se aumenta el impuesto del ISN, pues también deja mucho que decir, porque también se pueden hacer ajustes, porque nada más a la Secreta de Igualdad e Inclusión le estás dando 2000 millones de pesos, ¿por qué no haces un ajuste ahí?, pero no, quieren afectar en estas cuestiones a las empresas".

“Ellos se defienden en el aspecto del aumento del ISN, que hay muchas empresas, o 12,000 empresas aproximadamente, que solo pagarían 500 pesos en aumento al año, pero obviamente dejas a las empresas muy grandes, que pues sí, son las que son mayormente”, agregó Perla Villarreal.

Por su parte, los diputados representantes de la ‘Cuarta Transformación' indicaron que sí hubo una mayor explicación en cuestión de a dónde se destinarán los recursos, pero no una contrapropuesta de presupuesto, por lo cual solicitaron que hagan recortes en algunas áreas.

“Se pudo explicar de manera más detallada a dónde se iría el financiamiento, pero nosotros seguimos pensando que es un financiamiento excesivo, es mucho lo que se está solicitando, tenemos que ser más responsables con este tema, y también pedimos al gobierno del Estado que implemente medidas de austeridad republicanas”, dijo Mario Soto, coordinador de Morena.

Por separado, la diputada presidenta de la comisión de presupuesto, la priista Lorena de la Garza, reafirmó que siguen sin ningún acuerdo y que estarán pendientes del siguiente llamado del Ejecutivo, ya que, al no haber un acuerdo, aún no se puede hacer un dictamen.

“Entonces hay que seguir en este estudio, análisis, en este cabildeo para tratar de hacer los ajustes que nosotros como Congreso creemos pertinentes".

“Hasta ahorita no tenemos fecha (para reunirnos de nuevo); quedamos en que vamos a intercambiar información; los siguientes días seguiremos trabajando en esto”, dijo Lorena de la Garza.

