Siguen sin comenzar rampa de frenado en la carretera Rumbo Nuevo

SiguenLuego de las declaraciones hace un par de semanas del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, al señalar que el proyecto de la rampa de frenado sigue en proceso administrativo para su ejecución, se pudo comprobar que aún no comienzan los trabajos en el área.

La rampa de frenado traerá ventajas importantes para la seguridad de los usuarios, principalmente para el transporte de carga, ya que permitirá detener vehículos que presenten fallas mecánicas en la bajada.

Lo que es seguro es que esta obra de infraestructura será una realidad aunque lo importante es que se realice a la brevedad como medida preventiva.

La obra ayudará a reducir riesgos en un tramo con pendientes pronunciadas y curvas, donde la velocidad puede salirse de control.

Recordemos que en la caseta de cobro de esta vía ya se han registrado accidentes graves, entre ellos el caso de un tráiler que se quedó sin frenos e impactó varios vehículos, dejando daños materiales y lesionados e incluso, derribó parte de la caseta que estaba a punto de concluirse.

Lo anterior hace urgente contar con infraestructura que brinde una opción de emergencia a los operadores.

Tipo de autopista

La carretera Rumbo Nuevo es una autopista de cuota tipo A2, de altas especificaciones, con una longitud de 37 kilómetros y un costo aproximado de inversión superior a los 1 mil 447 millones de pesos.

Conecta a Ciudad Victoria con la zona centro del estado y es una de las rutas más usadas por transporte de carga que va hacia el altiplano y el norte del país.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, sobre todo en la bajada después del túnel, donde la autopista se reduce a un solo carril.

También respetar los límites de velocidad, usar el freno de motor en unidades pesadas, revisar el sistema de frenos antes de iniciar el recorrido y mantener distancia entre vehículos, para evitar accidentes mientras se concreta la construcción de la rampa.

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