Negociaciones siguen de forma constructiva, pero sin prisa: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones de paz con Irán "avanzan de manera constructiva, pero sin prisas".

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que el tiempo se encuentra del lado de Estados Unidos.

"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes para que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado".

Aseguró que el bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes para desviar a un centenar de buques, por lo que aseguró "se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!", agregó.

Según filtraciones a medios, el acuerdo que están a punto de cerrar Estados Unidos e Irán incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones contra Irán, la descongelación de fondos iraníes bloqueados y una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

Trump aseguró que este acuerdo nuclear será mejor que el de Barack Obama

Ante las críticas de senadores republicanos, Trump se defendió y aseguró que este será mejor que el acuerdo nuclear que cerró el entonces presidente Barack Obama con Irán en 2015, y que el republicano considera "uno de los peores" que jamás haya firmado Estados Unidos.

Según Trump, este pacto limitaba el enriquecimiento de uranio iraní a cambio del levantamiento de sanciones internacionales sobre Teherán; era "un camino directo para que Irán desarrollara un arma nuclear".

Además, Trump agradeció la cooperación de sus socios del golfo Pérsico en estas negociaciones y les animó a sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel, e incluso sugirió que Irán podría adherirse a ellos en el futuro.

EUA e Irán trabajan en acuerdo de paz; incluye tregua de 60 días

El acuerdo que Estados Unidos e Irán para cesar el conflicto en Medio Oriente se encuentran a punto de cerrar incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, así como una tregua de 60 días para negociar otros aspectos.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se encontraban a punto de cerrar un acuerdo con Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA e Irán trabajan en acuerdo de paz; incluye tregua de 60 días

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