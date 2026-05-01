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Construyen estadio de Browns, pero fondos siguen en disputa

Nuevo recinto en Cleveland avanza con inversión millonaria, aunque recursos públicos comprometidos siguen en pausa por proceso legal en Ohio.

  • 01
  • Mayo
    2026

La franquicia de los Cleveland Browns inició una nueva etapa con la colocación de la primera piedra de su futuro estadio con techo abovedado, un proyecto que contempla una inversión millonaria y cuya apertura está prevista para la temporada 2029. La ceremonia fue encabezada por el propietario Jimmy Haslam y su familia, quienes impulsan una de las obras más ambiciosas en la historia reciente de la organización.

El inmueble tendrá capacidad para 67,500 espectadores y se construirá cerca del Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins, a unos 24 kilómetros del centro de Cleveland. La iniciativa busca transformar la experiencia de los aficionados y posicionar a la ciudad como sede de grandes eventos deportivos y de entretenimiento.

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¿Qué características tendrá el nuevo estadio de los Browns?

El nuevo recinto contará con un techo transparente de placas plegadas que permitirá el ingreso de luz natural, al mismo tiempo que protegerá a los asistentes de las bajas temperaturas, una constante en los partidos de la NFL en esa región. Además, estará parcialmente por debajo del nivel del suelo, debido a su cercanía con el aeropuerto.

Uno de los elementos más distintivos será el rediseño del Dawg Pound, una de las zonas más representativas de la afición. Tendrá una inclinación de 34 grados y más de 60 filas, con un concepto inspirado en estadios europeos de fútbol, particularmente en la grada conocida como “Yellow Wall” del Borussia Dortmund.

El diseño también prioriza la cercanía con el campo: la primera fila estará a solo 16 pies del terreno de juego y la última a 248 pies, lo que reduciría la distancia respecto a otros estadios de la NFL. Asimismo, cerca del 80% de los asientos estará en el nivel inferior.

Financiamiento del proyecto y obstáculos legales

A pesar del avance en la construcción, el financiamiento del proyecto enfrenta incertidumbre. El estado de Ohio comprometió 600 millones de dólares, pero esos recursos se encuentran en suspenso debido a una demanda colectiva que cuestiona el uso de fondos no reclamados para financiar instalaciones deportivas.

El gobernador Mike DeWine reconoció que el proceso legal podría prolongarse.

“Está claro que esto va a prolongarse por un tiempo, y no estoy contento con eso. No hay nada que podamos hacer al respecto, pero vamos a seguir adelante. Creo que vamos a ganar este caso en los tribunales”.
“Es lento, sin duda, y estamos esperando, pero creo que al final ganamos. Si no ganamos, si finalmente perdemos, hay otra alternativa. Mi propuesta inicial era gravar a las empresas de apuestas deportivas. Creo que sigue siendo una posibilidad que podríamos aplicar”.

Por su parte, Haslam Sports Group aportará 1,760 millones de dólares, cubriendo la mayor parte del costo total, además de cualquier sobrecosto. Sin embargo, la ciudad de Brook Park aún no aprueba su contribución estimada en 245 millones.

Del estadio actual a un nuevo complejo urbano

Las conversaciones sobre este proyecto comenzaron en 2018, inicialmente con la intención de renovar el estadio actual, inaugurado en 1999. No obstante, hacia 2021 se optó por construir una nueva sede en un terreno de 178 acres donde anteriormente operaban plantas de Ford Motor Company.

El acuerdo contempla que los Browns permanecerán en su estadio actual hasta la temporada 2028. Posteriormente, el inmueble será demolido para dar paso a un nuevo desarrollo en la zona del lago.

El nuevo estadio está diseñado para albergar eventos de gran escala, como el Final Four masculino de la NCAA, conciertos y otros espectáculos deportivos. Aunque cumple con estándares para un Super Bowl, la disponibilidad hotelera en la región podría retrasar esa posibilidad.


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