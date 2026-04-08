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Nuevo León

Granizada sorprende a automovilistas en Doctor Arroyo

La caída de granizo afectó la visibilidad en la Carretera 57 y obligó a extremar precauciones ante el riesgo de accidentes

  • 08
  • Abril
    2026

Una intensa caída de granizo sorprendió a automovilistas durante la tarde de este miércoles 8 de abril en el municipio de Doctor Arroyo, al sur del estado, generando condiciones de riesgo sobre la Carretera 57.

El fenómeno se registró a la altura de la comunidad Cruz de Elorza, donde testigos reportaron la presencia de granizo que cubrió parcialmente la carpeta asfáltica, reduciendo la visibilidad y complicando la circulación en la zona.

De acuerdo con reportes, la precipitación ocurrió de manera repentina, lo que tomó por sorpresa a conductores que transitaban por el tramo carretero, obligándolos a disminuir la velocidad ante el riesgo de derrapes y pérdida de control de los vehículos.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, encender las luces principales y mantener una conducción moderada mientras prevalezcan las condiciones climáticas adversas en la región.

Elementos de Protección Civil se mantienen atentos ante cualquier situación derivada de este evento meteorológico.


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