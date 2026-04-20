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Nuevo León

Caída de granizo cubre de blanco a NL y sorprende a regios

La granizada sorprendió a ciudadanos del área metropolitana, dejando daños materiales, vialidades riesgosas y saldo blanco, según autoridades estatales

  • 20
  • Abril
    2026

Lo que inició como una tarde nublada en la periferia regia se transformó en un escenario de asombro. Este lunes, una granizada azotó la urbe regia en municipios como Monterrey, Guadalupe, Juárez, Santa Catarina y Santiago, dejando tras de sí una estampa invernal. 

Pese al estruendo y la magnitud del fenómeno, Protección Civil de Nuevo León (PCNL) reportó un saldo blanco inicial: sin lesionados de gravedad, aunque sí se reportaron daños materiales, especialmente en vehículos en la colonia Las Águilas en Guadalupe. 

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Los videos captados por los ciudadanos muestran una auténtica “lluvia de proyectiles de hielo” que, en algunos puntos, alcanzaron dimensiones similares a las de una pelota de golf, de acuerdo con testigos. 

Las imágenes del pavimento cubierto por un manto blanco en Santiago y Juárez evidenciaron la presencia del frente frío número 45, que ha provocado fuertes precipitaciones en la entidad. 

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Ante el riesgo inminente en las vialidades, PCNL emitió una alerta para quienes transitan por la zona, recordando que el granizo acumulado transforma el asfalto en una superficie peligrosa.


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