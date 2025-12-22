Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_22_at_5_38_46_PM_76bf4761b5
Nuevo León

Sorprende Santa con regalos a niños del DIF Capullos

La celebración contó con la presencia de Mariana Rodríguez y Samuel García, quienes encabezaron la logística para llevar la Navidad a las villas del centro

  • 22
  • Diciembre
    2025

En una jornada marcada por la ilusión y el espíritu festivo, la Navidad llegó de manera anticipada al centro DIF Capullos.  

Las niñas, niños y adolescentes que residen en la institución recibieron la visita especial de Santa Claus, quien transformó la mañana en una celebración llena de sorpresas y alegría. 

La celebración contó con la presencia de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el gobernador Samuel García, quienes encabezaron la logística para llevar la Navidad directamente a las villas del centro.  

WhatsApp Image 2025-12-22 at 5.39.13 PM.jpeg

Ambos convivieron con los menores, participando en la entrega de juguetes y capturando momentos de felicidad que definieron la jornada. 

Desde las primeras horas de este lunes, el icónico personaje recorrió las instalaciones para convivir con los menores, entregando personalmente obsequios.  

La visita tuvo como objetivo brindar un momento de esparcimiento y calidez emocional a quienes forman parte de la comunidad de Capullos durante estas fechas decembrinas. 

Las autoridades destacaron que llevar la Navidad a Capullos es más que entregar un regalo; es compartir amor, sonrisas y asegurar que nuestras niñas y niños sientan la magia de esta temporada. 

La convivencia, que ya se ha vuelto una tradición en la gestión actual, refuerza el compromiso de las autoridades con el bienestar emocional de los niños bajo resguardo del Estado, permitiéndoles disfrutar de una festividad digna y llena de esperanza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
escena_queen_df941d9d7c
Brian May lanza canción inédita de Queen grabada en 1974
pino_navidad_5bfde5d31f
Conoce la historia del árbol de Navidad en México
publicidad

Últimas Noticias

carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
G83s_N2x_Xo_A_At_OB_0_1a62c432e3
Russell Brand se enfrenta a dos nuevas acusaciones de abuso
EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T122553_313_0669f69c13
Atienden a más de 3 mil personas en Operativo Carrusel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×