J-Hope sorprende con canción de Fuerza Regida

El cantante J-Hope sorprendió a sus seguidores mexicanos luego de compartir un video utilizando música de la agrupación Fuerza Regida.

La publicación ocurrió horas antes de su presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, provocando emoción entre sus fans y también entre seguidores de la música regional mexicana.

En el video, el integrante de BTS aparece disfrutando de una canción de Fuerza Regida, lo que rápidamente desató miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

Muchos usuarios celebraron esta inesperada conexión entre el K-pop y el regional mexicano, dos géneros que actualmente tienen una enorme presencia internacional.

JHOPE CON CANCIÓN DE FUERZA REGIDA, ÉL LLEVA A MÉXICO EN SUS VENAS 😭🇲🇽💜pic.twitter.com/W5VlKC6zEl — ale ; ʙᴛs ⊙⊝⊜ (@btswingsjm7) May 7, 2026

La reacción también llamó la atención porque Fuerza Regida se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes dentro de los corridos y la música mexicana contemporánea.

Por su parte, los fans mexicanos de J-Hope aseguraron sentirse emocionados por este guiño hacia la cultura musical del país, especialmente previo a uno de los conciertos más esperados por el fandom.

La publicación rápidamente se volvió viral y volvió a demostrar el impacto global que tanto el K-pop como la música regional mexicana han alcanzado en los últimos años.

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