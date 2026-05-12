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U2 sorprende en CDMX con grabación de video musical

La banda encabezada por Bono filmó escenas de su nuevo sencillo 'The Streets of Dreams' frente a decenas de fans en el Centro Histórico

  • 12
  • Mayo
    2026

La banda irlandesa U2 sorprendió este lunes a sus seguidores mexicanos al aparecer de manera inesperada en el Centro Histórico de la Ciudad de México para grabar un nuevo video musical.

El grupo liderado por Bono interpretó uno de sus temas sobre el techo de un autobús, generando asombro entre las personas que se encontraban en la zona y provocando una rápida concentración de fans en el lugar.

La grabación corresponde al videoclip de su nueva canción “The Streets of Dreams”, producción que comenzó a generar expectativa desde días antes entre seguidores de la agrupación.

Fans fueron convocados mediante correos electrónicos

Previo al rodaje, algunos seguidores recibieron correos electrónicos enviados a suscriptores del sitio oficial de la banda, en los que se les invitó a participar como extras en la grabación.

La cita se realizó en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico capitalino, donde decenas de personas acudieron para formar parte del video musical.

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La convocatoria despertó una ola de emoción y especulaciones en redes sociales, especialmente después de que comenzaran a circular imágenes y reportes sobre la presencia del grupo en la Ciudad de México.

Producción estableció requisitos para participar

Para formar parte de la grabación, los interesados debían completar previamente un formulario en línea antes del viernes 8 de mayo, mediante el cual recibirían la ubicación exacta del rodaje.

Entre las condiciones establecidas por la producción se indicó que únicamente podían participar personas mayores de 18 años, con disponibilidad para permanecer de pie durante varias horas y preparadas para enfrentar tanto el sol como la lluvia.

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El llamado contempló una jornada extensa de grabación, programada de las 14:00 a las 20:00 horas.

La aparición sorpresa de U2 en la capital mexicana rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde fans compartieron videos e imágenes del momento.


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