Sorprende Karol G con inesperada visita a Tequila, Jalisco

La cantante colombiana Karol G fue captada en las calles de Tequila, Jalisco, donde su presencia provocó revuelo entre turistas y habitantes del Pueblo Mágico, además de alimentar rumores sobre una posible grabación musical en la región.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran a “La Bichota” recorriendo distintas zonas del municipio acompañada por un fuerte equipo de seguridad, mientras decenas de personas se acercaban para pedirle fotografías y autógrafos.

La visita ocurrió este jueves y rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales debido a la inesperada aparición de la intérprete de “Provenza” y “TQG” en tierras jaliscienses.

Karol G es captada esta tarde en Tequila, Jalisco, México.

🇲🇽 pic.twitter.com/jKQerkrnML — Karol G México ★ (@bichota_mexico) May 15, 2026

Karol G convivió con fans en Tequila

De acuerdo con reportes de medios locales, la cantante caminó por el centro del municipio utilizando un look relajado con sombrero vaquero y ropa casual.

A pesar del operativo de seguridad que la acompañaba, Karol G se detuvo en distintos momentos para saludar a seguidores que se encontraban en la zona turística.

Usuarios compartieron videos donde se observa a la artista sonriendo, saludando y tomándose fotografías con algunas personas que lograron acercarse.

Visita desata rumores sobre grabación en Jalisco

La presencia de cámaras, personal de producción y vehículos de apoyo generó especulaciones sobre una posible grabación musical o audiovisual en Tequila.

Hasta el momento, ni Karol G ni su equipo han confirmado oficialmente el motivo de su visita al estado de Jalisco.

Sin embargo, seguidores de la cantante comenzaron a especular sobre un posible videoclip relacionado con su actual etapa musical y con proyectos vinculados a la cultura mexicana.

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