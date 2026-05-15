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Sorprende Karol G con inesperada visita a Tequila, Jalisco

La presencia de cámaras, personal de producción y vehículos de apoyo generó especulaciones sobre una posible grabación musical.

  • 15
  • Mayo
    2026

La cantante colombiana Karol G fue captada en las calles de Tequila, Jalisco, donde su presencia provocó revuelo entre turistas y habitantes del Pueblo Mágico, además de alimentar rumores sobre una posible grabación musical en la región.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran a “La Bichota” recorriendo distintas zonas del municipio acompañada por un fuerte equipo de seguridad, mientras decenas de personas se acercaban para pedirle fotografías y autógrafos.

La visita ocurrió este jueves y rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales debido a la inesperada aparición de la intérprete de “Provenza” y “TQG” en tierras jaliscienses. 

Karol G convivió con fans en Tequila

De acuerdo con reportes de medios locales, la cantante caminó por el centro del municipio utilizando un look relajado con sombrero vaquero y ropa casual.

A pesar del operativo de seguridad que la acompañaba, Karol G se detuvo en distintos momentos para saludar a seguidores que se encontraban en la zona turística. 

Usuarios compartieron videos donde se observa a la artista sonriendo, saludando y tomándose fotografías con algunas personas que lograron acercarse. 

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Visita desata rumores sobre grabación en Jalisco

La presencia de cámaras, personal de producción y vehículos de apoyo generó especulaciones sobre una posible grabación musical o audiovisual en Tequila.

Hasta el momento, ni Karol G ni su equipo han confirmado oficialmente el motivo de su visita al estado de Jalisco. 

Sin embargo, seguidores de la cantante comenzaron a especular sobre un posible videoclip relacionado con su actual etapa musical y con proyectos vinculados a la cultura mexicana.


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