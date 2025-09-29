Cerrar X
Nuevo León

Supera Guadalupe Nos Mueve los 300,000 viajes gratuitos en 2025

La ruta "Nos Mueve a la Escuela" traslada a estudiantes a planteles educativos de nivel medio superior, así como a personas que necesiten acudir a hospital

  • 29
  • Septiembre
    2025

El programa de transporte gratuito  "Guadalupe Nos Mueve", alcanzó la cifra histórica en 2025, superando los 300 mil traslados brindados a la ciudadanía en lo que va del año.

El Director de Ingeniería Vial del municipio, José Ángel Ponce, destacó la creciente aceptación y uso del servicio, que se ha consolidado como un apoyo vital para los habitantes de Guadalupe.

"Guadalupe Nos Mueve es un servicio de transporte público para la ciudadanía y ya en los ocho meses que tenemos operando tenemos más de 300 mil viajes y estamos dando servicio a más de 20 mil usuarios por semana", explicó el director.

El programa opera con diversas rutas diseñadas para atender segmentos específicos de la población, además de contar con cinco rutas adicionales para el público en general.

En Guadalupe "Nos Mueve a la Escuela", la ruta traslada a estudiantes a planteles educativos de nivel medio superior.

Y la ruta de la salud ofrece traslados a personas que necesitan asistir a los principales hospitales ubicados en el municipio.

El servicio general está disponible en dos bloques de horario: de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 5:00 a 9:00 de la tarde.

Las rutas estudiantiles manejan un horario especial y ampliado, cubriendo tres turnos: de 6:00 a 8:00 de la mañana, de 10:00 a 14:00, y de 16:00 a 20:00 horas.

De acuerdo con información de las autoridades, para poder hacer uso de estos servicios, los ciudadanos interesados deben registrarse en el sitio web oficial del municipio: www.guadalupe.gob.mx.


