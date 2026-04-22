Supervisa Arratia avances del Centro Integral en Guadalupe

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, supervisó los avances de construcción del nuevo Centro Integral de Cuidados en el municipio de Guadalupe.

Acompañado por el alcalde Héctor García, el funcionario estatal constató que la obra presenta actualmente un 80 por ciento de avance, resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y la administración municipal.

Durante el recorrido, Arratia Cruz destacó que este centro es un ejemplo de los resultados que se logran cuando los niveles de gobierno trabajan en sintonía.

“Este nuevo centro es la muestra de lo que hacen los gobiernos cuando trabajan de la mano. Estamos sumando esfuerzos, logrando avanzar de manera sólida en beneficio de la comunidad”, expresó el funcionario estatal.

“Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, estamos comprometidos a acercarles a todas y todos nuestros servicios, traer brigadas para que se pueda aprovechar el espacio; ese es nuestro compromiso: poner al centro a las personas y que el gobierno trabaje”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde Héctor García reconoció la visión de la Secretaría para crear espacios multigeneracionales, señalando que se han incorporado áreas adicionales al plan original para potenciar el impacto positivo en la comunidad.

El proyecto, que representa una inversión de $39.5 millones de pesos financiada a través del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2025 y recursos municipales, contempla rehabilitación de tres edificios que serán operados por las áreas de Bienestar, Salud y el DIF de Guadalupe, áreas deportivas, estacionamiento con 19 cajones y espacios para actividades formativas y culturales.

Una vez concluido, el Centro Integral de Cuidados se convertirá en un punto estratégico para niñas, niños, adolescentes y personas cuidadoras de Rincón de la Sierra y colonias aledañas.

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