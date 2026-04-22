Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_22_at_11_49_15_PM_7dfb728af0
Nuevo León

Supervisa Arratia avances del Centro Integral en Guadalupe

El proyecto contempla rehablitar tres edificios para áreas de Bienestar, Salud y DIF, áreas deportivas, así como espacios para actividades formativas

  • 22
  • Abril
    2026

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, supervisó los avances de construcción del nuevo Centro Integral de Cuidados en el municipio de Guadalupe.

Acompañado por el alcalde Héctor García, el funcionario estatal constató que la obra presenta actualmente un 80 por ciento de avance, resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y la administración municipal.

Durante el recorrido, Arratia Cruz destacó que este centro es un ejemplo de los resultados que se logran cuando los niveles de gobierno trabajan en sintonía.

“Este nuevo centro es la muestra de lo que hacen los gobiernos cuando trabajan de la mano. Estamos sumando esfuerzos, logrando avanzar de manera sólida en beneficio de la comunidad”, expresó el funcionario estatal.

“Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, estamos comprometidos a acercarles a todas y todos nuestros servicios, traer brigadas para que se pueda aprovechar el espacio; ese es nuestro compromiso: poner al centro a las personas y que el gobierno trabaje”, puntualizó.

WhatsApp Image 2026-04-22 at 11.49.17 PM.jpeg

Por su parte, el alcalde Héctor García reconoció la visión de la Secretaría para crear espacios multigeneracionales, señalando que se han incorporado áreas adicionales al plan original para potenciar el impacto positivo en la comunidad.

El proyecto, que representa una inversión de $39.5 millones de pesos financiada a través del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2025 y recursos municipales, contempla rehabilitación de tres edificios que serán operados por las áreas de Bienestar, Salud y el DIF de Guadalupe, áreas deportivas, estacionamiento con 19 cajones y espacios para actividades formativas y culturales.

WhatsApp Image 2026-04-22 at 11.49.16 PM.jpeg

Una vez concluido, el Centro Integral de Cuidados se convertirá en un punto estratégico para niñas, niños, adolescentes y personas cuidadoras de Rincón de la Sierra y colonias aledañas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
LENTES_STA_ISABEL_3_4a56146438
'Monterrey se ve Mejor' suma 10,000 lentes gratis entregados
H_Gj_Pn_Jl_Wg_AA_Lwo_W_39318b37b7
Claudia Sheinbaum recibe al alto comisionado de Naciones Unidas
publicidad

Últimas Noticias

separados_por_el_ice_821bda6421
‘Separados por el ICE’: Foto del año en World Press Photo 2026
luisa_maria_sheinbaum_0ba5e3b241
'Luisa María Alcalde entra al gabinete el 1 de mayo': Sheinbaum
trump_mina_ormuz_729013140e
Trump autoriza hundir embarcaciones que minen estrecho de Ormuz
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×