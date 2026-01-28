Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_y_Q4_N_Oa_AAATSPB_d733e440b3
Nuevo León

Samuel García supervisa avances del Metro con CFE y Conagua

El gobernador de Nuevo León informó que 4 mil personas trabajan día y noche en las nuevas líneas del Metro, en coordinación con CFE y Conagua

  • 28
  • Enero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar los avances en la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro.

De acuerdo con el mandatario estatal, 4 mil personas laboran de manera continua para cumplir con los tiempos establecidos y garantizar el desarrollo de esta obra estratégica que mejorará la movilidad en el área metropolitana.

Mesa de Metro y coordinación interinstitucional

El jefe del Ejecutivo estatal encabezó, como cada miércoles, la Mesa de Metro, en la que participaron delegaciones federales, incluyendo CFE, Conagua, Semarnat, Migración y Gobernación en Nuevo León, así como las empresas constructoras del proyecto.

En estas reuniones se revisan los avances de obra civil y electromecánica, y se coordina la programación de trabajos para evitar retrasos.

Avances en estaciones y sistemas electromecánicos

En las estaciones La Fe y Torre Administrativa, se ha trabajado en techos, edículos, sistemas electromecánicos, montaje de prelosas y acabados en pisos.

Asimismo, en Bonifacio Salinas y Churubusco se avanza en la instalación de intercambiadores, sistemas de energía y estructuras, así como la preparación para los sistemas electromecánicos.

Samuel García destacó que la coordinación con CFE y Conagua es clave para avanzar sin obstáculos y lograr la construcción del monorriel más largo de América, proyecto que transformará el transporte público en Nuevo León y dejará un legado para la ciudadanía.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_arroyo_el_barro_55f5e020d9
Logra Conagua 90% de remediación de tiradero ilegal en El Barro
honores_comandante_2da019da78
Cadereyta despide con honores al comandante Guillermo de León
EH_FOTO_VERTICAL_29_3db18bdc14
Promueve Igualdad desarrollo personal entre jóvenes de Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_29_at_7_13_24_PM_8e5c11eadb
Llega 'Fridamanía' a Houston; abren exposición histórica
escena_diego_luna_9b395e305d
Cuarón me enseño a hablar cine con Y tu mamá también: Diego Luna
grupo_salinas_0368841cda
Grupo Salinas paga al SAT y pone fin a litigios
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva
publicidad
×