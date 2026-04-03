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Nuevo León

Samuel García supervisa presas previo a temporada de lluvias

En el recorrido, revisó las condiciones de La Boca, Cerro Prieto, El Cuchillo y la Presa León, asegurando que actualmente hay disponibilidad suficiente de agua

  • 03
  • Abril
    2026

Ante la llegada de la temporada de lluvias, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó un sobrevuelo para supervisar los niveles de las principales presas del estado y reforzar la estrategia hídrica.

Durante el recorrido, revisó las condiciones de La Boca, Cerro Prieto, El Cuchillo y la nueva Presa León, asegurando que actualmente hay disponibilidad suficiente de agua. 

Además, destacó que se esperan lluvias significativas en los próximos días, lo que contribuirá a la captación.

El mandatario señaló que continúan proyectos como la ampliación de El Cuchillo y reiteró que el Estado se mantiene atento para aprovechar las precipitaciones y garantizar el abasto de agua.


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