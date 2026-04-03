Samuel García supervisa presas previo a temporada de lluvias

Ante la llegada de la temporada de lluvias, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó un sobrevuelo para supervisar los niveles de las principales presas del estado y reforzar la estrategia hídrica.

Durante el recorrido, revisó las condiciones de La Boca, Cerro Prieto, El Cuchillo y la nueva Presa León, asegurando que actualmente hay disponibilidad suficiente de agua.

Además, destacó que se esperan lluvias significativas en los próximos días, lo que contribuirá a la captación.

El mandatario señaló que continúan proyectos como la ampliación de El Cuchillo y reiteró que el Estado se mantiene atento para aprovechar las precipitaciones y garantizar el abasto de agua.

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