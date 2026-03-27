Supervisan obras de drenaje sanitario en Guadalupe y Cadereyta

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en coordinación con el Banco de Desarrollo de América del Norte, supervisaron el avance de obras de drenaje sanitario en los municipios de Guadalupe y Cadereyta, donde se contempla la sustitución de más de 4,200 metros de red de aguas residuales.

Durante el recorrido, el director general del organismo, Eduardo Ortegón Williamson, explicó que los trabajos forman parte de un paquete de obras para mejorar la infraestructura sanitaria en distintos municipios del estado.

Detalló que en Guadalupe se renuevan 3,000 metros de tubería en las colonias Infonavit Benito Juárez y Fomerrey 18, mientras que en Cadereyta se sustituyen más de 1,200 metros en la zona centro.

Por su parte, Fernando Barrera, destacó la coordinación con Agua y Drenaje para el desarrollo de infraestructura hídrica, así como la correcta aplicación de los recursos.

Las autoridades señalaron que estas obras buscan erradicar problemas de taponamientos y desbordamientos, mejorando el servicio para la población.





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