Suspende Monterrey a ocho locales con máquinas tragamonedas

El municipio de Monterrey aplicó este miércoles una suspensión preventiva a ocho negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, luego de un operativo conjunto que detectó graves irregularidades en su operación.

La medida fue ejecutada por elementos de las Direcciones de Control Regulatorio y Vigilancia, Protección Civil y la Policía Municipal, quienes realizaron visitas de inspección a los establecimientos.

En todos los inmuebles suspendidos se constataron tres faltas principales que contravienen la normativa municipal.

Se detectó la presencia y operación de las llamadas “máquinas tragamonedas” en todos los locales.

Ninguno de los negocios presentó el uso de suelo correspondiente que autorice su actividad comercial.

Se verificó que los establecimientos carecían de las medidas de seguridad requeridas por Protección Civil de Monterrey, poniendo en riesgo a usuarios y empleados.

Los encargados o propietarios de los negocios tienen ahora un plazo perentorio de 10 días hábiles para presentar ante la autoridad municipal toda la documentación solicitada y demostrar que sus comercios operan bajo la norma vigente.

En caso de no cumplir con la regularización de los permisos y las medidas de seguridad, los establecimientos se harán acreedores a una clausura definitiva.

Las suspensiones se aplicaron a comercios ubicados en zonas estratégicas del Centro:

Colón entre Villagrán y Bernardo Reyes

Arramberri cruce con Jiménez

Juárez entre Aramberri y Ruperto Martínez

Cuauhtémoc entre 5 de Mayo y Garibaldi

15 de Mayo entre Colegio Civil y Garibaldi

Juan I. Ramón cruce con Garibaldi

Matamoros entre Colegio Civil y Garibaldi

Juárez y Matamoros

