EUA suspende operativo en Ormuz un día después de su arranque

El operativo de Estados Unidos para escoltar embarcaciones en el estrecho de Ormuz tendrá que esperar.

Y es que este martes, el presidente de EUA, Donald Trump, anunció que el operativo militar "Proyecto Libertad" queda suspendido, un día después de que comenzara.

La suspensión, en parte, responde a una petición de Pakistán y con la cual se buscará determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump explicó que la suspensión busca comprobar si el acuerdo con Irán puede cerrarse en las próximas semanas; sin embargo, el bloque marítimo hacia el país persa se mantiene vigente.

El Proyecto Libertad, anunciado el pasado 3 de mayo, pretendía facilitar la circulación de buques en una zona estratégica para el comercio energético mundial.

La operación comenzó el lunes con un importante despliegue militar; sin embargo, este martes fue suspendida.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, el dispositivo contaba con destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y un total de 15,000 militares, además de sistemas no tripulados.

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