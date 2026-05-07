Trump suspende 'Proyecto Libertad' sobre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el operativo militar "Proyecto Libertad" para asegurar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Aparentemente, esto se debe a que Arabia Saudita suspendió la capacidad de las fuerzas armadas norteamericanas para utilizar sus bases y espacio aéreo, según informó la cadena NBC.

El mandatario republicano presuntamente sostuvo una llamada telefónica con el príncipe Mohamed bin Salamán bin Abdulaziz Al Saúd, pero al no encontrar respuesta positiva, decidió suspender el plan.

Otros aliados de Estados Unidos en el golfo no habrían sido informados hasta después de que iniciara el operativo el domingo por la tarde, como fue el caso de Qatar.

Trump aseguró que la suspensión del plan se debía a una petición de Pakistán para lograr encaminar una supuesta propuesta de paz de Teherán para conseguir un alto a la guerra.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Ambas partes se encuentran en un alto el fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.

Trump amenaza con intensificar ataques si Irán no acepta acuerdo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con intensificar sus ataques en caso de que no acepte un acuerdo de paz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer que, si aceptan el acuerdo, la operación denominada "Furia Épica" se daría por terminada.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump amenaza con intensificar ataques si Irán no acepta acuerdo

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