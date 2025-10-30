Cerrar X
Nuevo León

Suspenden actividades en taller por maltrato animal en Apodaca

Autoridades ambientales acudieron al sitio donde presuntamente un grupo de hombres efectuaron diversas acciones en contra de un gato

  • 30
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León suspendió las actividades de un taller ubicado sobre la carretera Camino Mezquital-Santa Rosa ante las presuntas acciones de presunto maltrato animal registradas en el municipio de Apodaca.

Luego de recibir diversos reportes sobre la presunta crueldad animal ejercida contra gatos, se determinó que se suspenderían las actividades en el predio como medida cautelar.

IMG_1550.jpeg

De acuerdo con el secretario Raúl Lozano Caballero, se realizará las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

“La Procuraduría de Medio Ambiente presentó la querella correspondiente, para que la Fiscalía realice las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, Actuaremos con toda firmeza y aplicaremos la ley contra quienes maltraten a cualquier ser vivo. Nuestro compromiso con la protección animal es prioridad" exclamó el titular.

Según el titular de la dependencia, esto enmarca la política cero tolerancia de la crueldad animal impulsada por el gobierno del Estado para refrendar su compromiso de aplicar la ley contra quienes cometan actos de maltrato animal, además de establecer penas de hasta nueve años de prisión en casos de reincidencia de estos delitos


