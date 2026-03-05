Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_16_52_PM_57c6a7cbb5
Nuevo León

Suspenden funeraria por descargas ilegales al drenaje

Raúl Lozano Caballero, fue enfático al señalar que estas acciones forman parte de una estrategia de vigilancia permanente para garantizar la salud pública.

  • 05
  • Marzo
    2026

En un operativo conjunto entre la División Ambiental, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y personal de Agua y Drenaje, las autoridades estatales clausuraron un establecimiento que operaba presuntamente como funeraria en el centro de Monterrey, tras detectarse graves irregularidades en el manejo de residuos y descargas.

La inspección técnica reveló que el local carecía de las autorizaciones necesarias para operar. Lo más alarmante, según el reporte oficial, fue el hallazgo de descargas de proceso y sanitarias irregulares, las cuales se vertían directamente al sistema de drenaje sin ningún tipo de regulación, representando un foco de riesgo sanitario y ambiental.

Autoridades ambientales intervienen establecimiento en Monterrey

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, fue enfático al señalar que estas acciones forman parte de una estrategia de vigilancia permanente para garantizar la salud pública.

“En Nuevo León estamos actuando con firmeza frente a cualquier actividad que represente un riesgo para el medio ambiente o para la salud de la ciudadanía”, sentenció el funcionario estatal.

“A través de la Nueva División Ambiental estamos fortaleciendo los operativos de inspección y vigilancia para asegurar que todos los establecimientos cumplan con la normatividad. No vamos a permitir descargas irregulares ni manejo inadecuado de residuos; la protección de nuestro entorno es una prioridad y seguiremos trabajando de manera permanente para garantizarla”, agregó.

Medidas de seguridad y clausura

Ante la evidencia del manejo inadecuado de residuos y la falta de permisos, las autoridades determinaron la suspensión total de actividades.

Además, se impuso una prohibición estricta para el uso de la red de drenaje en el sitio.

Dichas medidas permanecerán vigentes hasta que el establecimiento logre regularizar su situación jurídica y técnica ante la Secretaría de Medio Ambiente.

La División Ambiental advirtió que estos operativos continuarán de manera aleatoria. El objetivo es detectar y sancionar prácticas que comprometan el equilibrio ecológico y la calidad de vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

diputado_iniciativa_basura1_10896af5fb
Impulsa diputado federal iniciativa para regular basureros
IMG_9454_844547db66
Restringen acceso en presa Palo Blanco, Ramos Arizpe
aseguran_cocaina_aeronave_oaxaca_65fa5a5007
Aseguran 534 paquetes de cocaína dentro de aeronave en Oaxaca
publicidad

Últimas Noticias

2ef918b974ff8410ce18510c00ad12d5497b9abdw_a8fbfc3034
Debuta México con victoria 8-2 sobre Gran Bretaña en Mundial
AP_26059720035089_60f251da15
Ataque a escuela iraní con más de 160 muertos podría ser de EUA
image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×