Nuevo León

Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora

El espacio pasa de ser un punto inactivo a un lugar vibrante, iluminado y lleno de vida, diseñado para integrarse de forma orgánica al entorno

  • 24
  • Abril
    2026

Esta nueva ubicación dentro de Parque Fundidora conecta y enriquece uno de los espacios más emblemáticos de Monterrey, enriqueciendo la experiencia de miles de visitantes que recorren este recinto día con día.

“La oferta que tiene Tim Hortons, los precios que tiene Tim Hortons para tener que hacer ejercicio en la mañana Pues con una compañía como Batman, con una proteína totalmente de gana, vamos a cumplir expectativas”, afirmó Juan José Gutiérrez Chapa.

Un nuevo espacio dentro de Fundidora

El espacio pasa de ser un punto inactivo a un lugar vibrante, iluminado y lleno de vida, diseñado para integrarse de forma orgánica al entorno, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro y de actividades dentro del parque.

“Con dibujando mañana goles por educación, vamos a becar a más de 50 muchachos de la universidad, entonces no sabes dónde estamos, sino que hacemos por y vamos a participar aquí con el parque en actividades para el Día del Niño y vamos a hacernos presentes”, mencionó Juan José Gutiérrez Chapa.

Inauguración y participación

El ya tradicional corte de listón fue encabezado por el Ing. Juan José Gutiérrez Chapa, presidente de Tim Hortons México, el Lic. Pedro Chapa Chávez, miembro del Consejo de Tim Hortons México, socios de Parque Fundidora, e invitados especiales.

Tim Hortons no solo introduce su oferta de café 100% mexicano, productos de panadería recién horneados y alimentos siempre frescos, sino que también apuesta por generar valor en la comunidad. Cada sucursal crea aproximadamente 25 empleos directos, ofreciendo oportunidades de desarrollo a través de capacitación constante.

“No somos colorantes artificiales, buscamos y luego un lugar tan bonito y con estas características, por lo que queremos cuidar y participar de la oferta de fundidora”.

“Vamos por 500 sucursales para 2030, estamos seguros de que con este ritmo que vamos, lo vamos a lograr en 2029”, mencionó el Ing. Juan José Gutiérrez Chapa.

