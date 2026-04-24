Herederos de Michael Jackson enfrentan demanda por presunto abuso

Los herederos de Michael Jackson se enfrentan a una demanda presentada por cuatro hermanos, quienes afirman haber sido abusados sexualmente y manipulados por el "Rey del Pop", tras haber sido supuestamente engañados y sometidos a un proceso de lavado de cerebro durante su infancia.

La demanda fue presentada en febrero ante un tribunal en Los Ángeles, pero recién este viernes alcanzó repercusión luego de que los demandantes concedieran una entrevista al New York Times.

Así fue el caso

Los hermanos Cascio, cuatro originarios de Nueva Jersey, han declarado que mantuvieron una relación complicada con el artista, en la que hubo casos de vulnerabilidad y comportamientos íntimos inadecuados por parte de este.

Según el testimonio de las presuntas víctimas, pese a que algunos de ellos llegaron a cuestionar la naturaleza de estos encuentros con el intérprete de "Thriller", el impacto de su figura pública y el respeto que generaba su carrera habrían dificultado que hicieran pública su situación legal en ese momento.

Según la demanda a la que ha tenido acceso el diario, los abusos ocurrieron en varios lugares, incluyendo la casa del artista estadounidense.

Los abogados de la familia Jackson, Marty Singer, han desmentido las acusaciones y han calificado la demanda como "un intento desesperado de conseguir dinero".

Week of release is here!!! Are you ready for your @MichaelMovie experience!? #MichaelMovie pic.twitter.com/r3H4bG12Ah — Michael Jackson (@michaeljackson) April 21, 2026

Un legado lleno de polémicas

Durante décadas, Jackson y su patrimonio legal se han visto envueltos en numerosos procesos judiciales por supuestas agresiones sexuales a menores, construyendo así un extenso historial de casos que persiste en la actualidad.

El más escandaloso fue el de 1993, cuando por primera vez fue acusado públicamente por Jordan Chandler, lo que se resolvió con un acuerdo extrajudicial por una millonaria suma, el cual evitó el juicio penal, pero que afectó mucho su imagen pública.

Chandler, cinco días después de la muerte del "Rey del Pop" el 25 de junio de 2009, reveló que había mentido sobre el abuso y se quitó la vida en noviembre de 2009.

A ese primer caso se unió el testimonio de varias familias que lo denunciaban por abusar sexualmente de sus hijos. Artistas como el rapero Eminem se burlaron de la estrella del pop en sus videos musicales abordando esta controversia, aunque nunca fue condenado por estas denuncias.

'Vuelve a la vida'

La misma jornada en que se produce el estreno mundial de la película biográfica "Michael", protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino del cantante), y que recorre todas las etapas de la vida del artista desde sus comienzos como niño prodigio en los Jackson 5 hasta su consolidación como la mayor estrella del planeta, sale a la luz la entrevista de los hermanos Cascio.

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