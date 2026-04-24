Denuncian fraude millonario en proyecto Chinatown

Los fraudes millonarios de Proyectos 9 y de José Lobatón ya se veían venir desde 2019. Así lo sostienen inversionistas que participaron en el fallido proyecto comercial “Chinatown”, el cual sería construido en un terreno ubicado en el cruce de la avenida Pino Suárez, entre las calles Ocampo e Hidalgo, en pleno centro de la ciudad, donde actualmente se anuncia el proyecto de departamentos Azul Moca 377.

Roberto Cedillo, uno de los afectados, asegura que más de 100 inversionistas participaron en el proyecto original, el cual contemplaba la construcción de un complejo comercial enfocado en la venta de tecnología, desarrollado por las empresas Dragón Roja y Proyectos 9.

“Ese proyecto debió de haber quedado para 2019 que no quedó, como en el 2021 se nos notificó que no se iba a ser pero nadie nos ha regresado el dinero. Lo que se invirtió ahí fue 200 millones de pesos”, declaró durante una manifestación realizada este viernes a las afueras del Palacio de Justicia de Nuevo León.

El predio, que hoy se encuentra cercado y con anuncios de preventa de departamentos bajo el nombre Azul Moca, permanece sin avances visibles de construcción. En el lugar se observa maleza crecida y, según denuncian, incluso presencia de personas en situación de calle viviendo dentro del terreno.

“Yo y a lo que sé somos como 100 inversionistas estamos involucrados en un proyecto que se llama China Town que se iba a construir ahí enfrente del Centro Cuauhtémoc, que está en Pino Suárez, Ocampo e Hidalgo y que pues nuestra desarrolladora, que se llama Dragón, junto con Proyectos 9 iban a construir una parte de departamentos con una zona comercial”, agregó Cedillo.

Esquema de inversión y falta de respuesta

El esquema de inversión contemplaba la entrega de CPIs (Certificados de Participación de Inversión), mediante los cuales los inversionistas obtendrían rendimientos conforme a su aportación económica.

“Nuestra desarrolladora, que se llamaba Dragón, junto con Proyectos 9, iba a construir una parte de departamentos con una zona comercial que iba a ser la de Chinatown, que iba a ser renta de locales de venta de tecnología. A nosotros se nos iba a dar lo que son CPIs, que son unas participaciones por cierta inversión que uno vaya haciendo”, explicó.

Sin embargo, actualmente los inversionistas ven lejana cualquier solución, ya que aseguran que ni siquiera se reconoce oficialmente que el sitio haya sido destinado al proyecto Chinatown.

Señalamientos y proceso legal detenido

Cedillo también señaló que en reuniones pasadas, José Lobatón habría reconocido que la desarrolladora Dragón, representada por Rafael Jiménez, actualmente prófugo, y Miguel Catalán, recibió al menos 102 millones de pesos, aunque no se ha aclarado el destino total de los recursos.

A pesar de que ya existe una demanda interpuesta, el proceso legal permanece detenido. Los afectados afirman que se les prometió la creación de un fideicomiso para proteger su inversión, lo cual nunca se concretó.

En tanto, aseguran que han buscado en repetidas ocasiones tanto a Rafael Jiménez como a José Lobatón, sin obtener respuesta. Este último ha sido citado formalmente, pero no se ha presentado ante las autoridades.

El caso de Azul Moca forma parte de una estrategia más amplia de Proyectos 9, que contempla la reducción de su portafolio mediante la venta de algunos desarrollos, mientras conserva otros. No obstante, para los inversionistas afectados, esta reestructuración ocurre sin resolver los compromisos adquiridos previamente.

El terreno que alguna vez fue anunciado como un ambicioso Chinatown hoy permanece abandonado y se anuncia como otro proyecto, Azul Moca.

Comentarios