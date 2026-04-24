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Nuevo León

Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado

La propuesta busca reformar la Ley de Obra Pública, pidiendo que se presente primero una justificación basada en datos sobre la factibilidad de borrar una obra

  • 24
  • Abril
    2026

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, respaldado por la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local, presentó este viernes una iniciativa de reforma legal diseñada para blindar la infraestructura del estado contra la discrecionalidad política que suele acompañar los cambios de administración municipal.

La propuesta busca reformar la Ley de Obra Pública y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo León, estableciendo candados técnicos y de transparencia que impidan la destrucción prematura de obras funcionales al término de cada trienio.

El costo de 'borrar' el pasado

Durante la presentación, Colosio Riojas criticó el ciclo de reconstrucción constante que impera en las ciudades, donde cada tres años se altera la función de espacios públicos por criterios meramente estéticos o políticos.

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"Un gobierno inaugura una obra. Llega el siguiente y la borra... los recursos públicos se gastan dos veces: una para construir y otra para destruir", señaló el legislador.

El senador enfatizó que este fenómeno no solo representa un desfalco al erario, sino que afecta directamente la seguridad de los peatones y la estabilidad de los comerciantes locales que dependen del entorno urbano.

Los tres pilares de la reforma

La iniciativa introduce obligaciones estrictas para las dependencias estatales y municipales, siendo el principal que cada nueva construcción cuente con una proyección técnica de duración basada en materiales y el entorno.

El segundo punto es que, si se planea demoler una obra, se anuncie esta acción con 30 días de anticipación y que, a la vez, se justifique con datos y análisis costo-beneficio si conviene realizar esta obra.

Luis Donaldo Colosio

En caso de que no se cumplan estos puntos, se podría tipificar como una falta administrativa a la Ley de Responsabilidades del Estado, lo que conllevaría una sanción.

'Evidencia sobre ocurrencia'

Colosio Riojas aclaró que la reforma no resta autonomía a los alcaldes, sino que los obliga a rendir cuentas sobre sus decisiones técnicas. Los estudios de factibilidad no se vuelven obsoletos porque cambió el gobierno. 

"Si alguien quiere revertir una obra, tiene que presentar evidencia nueva que supere la evidencia con la que se construyó. No basta con que no le guste", sentenció.


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