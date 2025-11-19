Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados

Mientras la empresa Inmobiliaria Espacios presume ventas en el megadesarrollo que pretende construir —por cierto— en un área natural protegida del Cerro del Topo Chico, en otros municipios no tiene tanto que presumir, pues ya le han clausurado sus fraccionamientos.

Así, pese a sus muy promocionados “éxitos de ventas” recientes, lo cierto es que la empresa, propiedad de José Antonio Treviño Posada, carga un negro historial de quejas y hasta clausuras por violar la ley.

Además, aunque ya está recibiendo pagos de sus nuevos clientes, no la tiene fácil para construir su proyecto Torres Sendero, pues el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, le dijo este martes a El Horizonte que si arranca la obra sin permisos, les va a clausurar “inmediatamente”.

Mijes agregó que si “lastiman” el Área Natural Protegida del Cerro del Topo Chico, los denunciará ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Si empiezan a construir, pues yo les clausuro porque no tienen permiso; ahí voy y les detengo, y más si está la parte del área natural protegida, ahí con más ganas, ahí los denunciaría a la Profepa y que los detenga por lastimar el ANP”, señaló.

La razón social de Inmobiliaria Espacios, la cual pertenece a José Antonio Treviño Posada, es “Promotora de Inmuebles Linda Vista S.A. de C.V.,” según una constancia fiscal de la que este medio tiene copia.

A esta razón social, en marzo pasado, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente le clausuró un fraccionamiento en construcción, en el municipio de Juárez, porque durante una inspección no presentó la papelería que acreditara la existencia de todos los permisos y no atendió medidas dictadas por la autoridad.

El 25 de marzo, se procedió a imponer sellos de clausura, entre otros motivos, por mal manejo de residuos como escombros.

“Suspendimos una construcción de Promotora de Inmuebles Linda Vista, S.A. de C.V., en Juárez, por no cumplir con las medidas correctivas dictadas”, señala la publicación de la dependencia.

A eso se suman las decenas de quejas que hay contra sus desarrollos horizontales en los municipios de Zuazua, Escobedo, Apodaca, El Carmen, Salinas Victoria, García y Ciénega de Flores, según sus mismas publicaciones en redes sociales.

Fraccionamientos donde han quedado mal con varios clientes, desde largas esperas para entregar los inmuebles hasta la falta de documentación durante el proceso de escrituración.

Y es que en redes sociales existen varias quejas contra esta inmobiliaria; tal es el caso de Aracely Rodríguez, de Lagos de Zirándaro, en Juárez, quien buscó adquirir una casa por medio de esta empresa, que oferta un esquema de pagos del 30% con subcuenta de Infonavit y el 70% restante con la posibilidad a créditos bancarios.

Para esta cliente ya son dos años de un viacrucis para adquirir su hogar y la empresa sigue sin resolverle.

“Ya son dos años y no me resuelven nada del trámite de la subcuenta y se supone que eso queda en solo cuatro meses; ya no contestan, para mí es una inmobiliaria fraudulenta”, señaló Rodríguez.

Diana Mendoza, de un fraccionamiento en Zuazua, es otro caso más; ella publicó que tiene cinco meses en espera de la entrega de su domicilio y la inmobiliaria no le da respuesta; mientras tanto, le están rebajando el crédito que adquirió para poder liquidar la propiedad.

“Pésima inmobiliaria, llevo cinco meses que firmé mi casa y que me están rebajando y no pueden darme la cara para la entrega de la casa; la etapa de pedir información con esta inmobiliaria recomiendo saltársela, nunca dan la cara y te traen vuelta y vuelta”, comentó Mendoza.

Estos son algunos de los comentarios que aún se pudieron encontrar en redes sociales sobre el trabajo de la Promotora de Inmuebles Linda Vista SA de CV, con nombre comercial Inmobiliaria Espacios, ya que eliminan los comentarios que evidencian los problemas que tienen.

Y en Torres Sendero ya están cobrando preventas

Y mientras a unos no les resuelve, la empresa ya se está embolsando los enganches de los departamentos de Torres Sendero.

Contactado por un reportero, un asesor inmobiliario de la empresa ofreció planes de pagos preferenciales y separar con tan solo $20,000 pesos el inmueble para en un mes pagar el 20% del costo y asegurar el departamento.

El costo de las unidades va de los $1.5 millones a los $2.3 millones de pesos.

Según el vendedor, la empresa Inmobiliaria Espacios ya tiene todas las factibilidades y permisos, lo cual, según el municipio de Escobedo, no es cierto.

Este desarrollo se ejecutará en 15 hectáreas donde estarán las 21 torres que tendrán 80 departamentos cada una en 10 pisos.

Denuncian violencia laboral

Además de eso, El Horizonte tuvo contacto con extrabajadores de la inmobiliaria, quienes prefirieron no dar su nombre por temor a represalias, ya que aseguraron que incurren en malas prácticas como contratación sin seguro, despido sin liquidación, acoso sexual, hostigamiento laboral, violencia verbal y coerción religiosa.

Asimismo, la fuente detalló que existe un servicio con el que estafan a los clientes que dentro de la empresa propiedad de José Antonio Treviño Posada lo denominan “Fondo Dragón”, donde aseguran devolver dinero de la subcuenta de vivienda a través de la reventa de propiedades.

“Se ofrece un servicio ilegal que le llaman Fondo Dragón, en el cual engañan a la gente diciendo que les van a retirar el fondo de Subcuenta de Vivienda y entregar en efectivo en un mes a seis meses".

“Hacen que la gente compre y escriture una casa con esa estafa y en algunos casos, después la revenden y le dan una parte al cliente que esperaba en un mes recibir sus ahorros”, explicó la fuente.

Empresa tiene mal pasado

La empresa Inmobiliaria Espacios tiene una serie de incumplimientos con sus clientes y, aun así, ya prevende departamentos en su proyecto que pretende edificar en el Cerro del Topo Chico.

El 25 de marzo, la Procuraduría de Protección al Ambiente de NL le clausuró a esta empresa un fraccionamiento en el municipio de Juárez, por no tener todos los permisos en regla e incumplir disposiciones.

En redes sociales abundan quejas contra Inmobiliaria Espacios de José Antonio Treviño Posada por no entregar las casas a sus clientes a pesar de que a algunas ya se les están rebajando en sus créditos.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, señala que si la empresa arranca la obra sin permiso, le va a ir a clausurar y, si dañan el área natural protegida, los van a denunciar ante Profepa.

