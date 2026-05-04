Reclamo por drenaje en SIMAS Piedras Negras termina en forcejeo

Un incidente registrado la tarde de este lunes en las instalaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras generó inconformidad entre usuarios, luego de que una vecina de la colonia Lázaro Cárdenas acudiera a reclamar al alcalde Jacobo Rodríguez por el colapso del drenaje en la calle Chihuahua.

Habitantes denuncian que las aguas residuales ya han ingresado a viviendas de la zona, lo que ha provocado condiciones insalubres.

Durante la atención a la queja, la situación se tensó cuando un extrabajador del organismo intentó intervenir en la conversación.

En ese momento, uno de los elementos de seguridad del edil lo empujó para retirarlo del lugar, lo que derivó en un forcejeo en el que participó otro escolta.

El hecho quedó grabado en video y comenzó a difundirse en redes sociales, generando diversas reacciones.

El episodio ha sido criticado por vecinos y usuarios del servicio, quienes señalan tanto la falta de respuesta a los problemas de infraestructura sanitaria como la actuación del equipo de seguridad del alcalde dentro de un edificio público.

Mientras tanto, los colonos insisten en que el daño en el sistema de drenaje requiere atención urgente, al considerar que ya impacta directamente en la salud y calidad de vida de las familias afectadas.

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