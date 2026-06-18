Vive urbe regia jornada de calor extremo de hasta 44 grados

La zona metropolitana de Monterrey experimentó este jueves temperaturas sofocantes que alcanzaron un pico de hasta 44°C en diversos puntos de la urbe

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La urbe regia experimentó una jornada de calor extremo este jueves que alcanzó en algunos puntos los 44 grados.

Entre las zonas más castigadas por este fenómeno meteorológico destacó el sur de Monterrey, donde los residentes reportaron una sensación térmica asfixiante desde las primeras horas de la tarde.

En este sector, densamente urbanizado y flanqueado por zonas montañosas que retienen la radiación, el asfalto y el tráfico vehicular potenciaron el efecto de "isla de calor", convirtiendo el traslado de los peatones en un desafío.

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil de Nuevo León, estas condiciones meteorológicas son generadas por una línea seca ubicada al norte del país, la cual interactúa con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, manteniendo un ambiente sofocante en la región.

Ante este panorama de temperaturas extremas, se recomendó el uso de bloqueador solar, gorra, sombrero, así como vestir ropa de manga larga y en colores claros, informó Protección Civil.

Las autoridades hicieron especial énfasis en proteger a los sectores más vulnerables de la población, que incluyen a niñas, niños, bebés, personas de la tercera edad y a los animales de compañía.