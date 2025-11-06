Fin de semana de calor en otoño: superarán temperaturas a 30°C

A pesar de estar en pleno otoño, la Sultana del Norte se prepara para experimentar un fin de semana con temperaturas inusualmente cálidas para esta época del año.

El pronóstico extendido de Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente y la Conagua indica que el termómetro se mantendrá por encima de los 30 grados centígrados.

De acuerdo con las previsiones, el área metropolitana de Monterrey tendrá un ambiente seco y soleado durante los próximos días.

Se espera que las máximas ronden consistentemente arriba de los 30°C, generando una sensación de calor en la urbe regia.

Las mañanas y noches serán considerablemente más frescas, con mínimas que oscilarán entre los 13 y 15 grados centígrados.

Ante esta ola de calor fuera de temporada, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones esenciales para proteger la salud de la población.

Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico y utilizar protector solar, beber abundante agua natural a lo largo del día para prevenir la deshidratación y optar por ropa ligera y de colores claros.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre cualquier cambio en el pronóstico y tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en el cuidado de niños y adultos mayores.

