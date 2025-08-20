Cerrar X
Nuevo León

'Urge que operaciones estéticas sean seguras’: Lorena de la Garza

Lorena de la Garza y el Colegio de Cirugía Plástica de NL trabajan en una propuesta legislativa para frenar malas prácticas y sancionar a falsos especialistas

La diputada local Lorena de la Garza sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Nuevo León, donde se abordó la urgencia de establecer medidas que garanticen la seguridad de quienes se someten a este tipo de procedimientos médicos.

Durante el encuentro, los especialistas externaron su preocupación por los casos de pacientes que han sufrido graves consecuencias a causa de malas prácticas realizadas por personas sin preparación ni certificación profesional.

“Es urgente que nunca más tengamos situaciones donde charlatanes pongan en riesgo la salud e, incluso, la vida de las personas. Desde el Congreso vamos a trabajar para generar mecanismos que den certeza y protección a quienes deciden someterse a una cirugía plástica o reconstructiva”, afirmó la legisladora.

De la Garza adelantó que este tema formará parte de su agenda legislativa y que, en coordinación con el Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Nuevo León, construirá una propuesta sólida para sancionar la mala práctica y blindar la seguridad de los pacientes.

“Mi compromiso es con las familias y con cada persona que merece tener la certeza de que su salud está en buenas manos. Vamos a trabajar de la mano con los especialistas y con la sociedad para que esto se convierta en una realidad”, indicó.

El Horizonte informó de la muerte de una joven el pasado 12 de agosto, luego de ser intervenida por una cirugía estética, lo que le provocó una hemorragia interna por heridas en hígado y pulmones.

La víctima, Jaqueline Yamilet Flores, de 25 años, quien —de acuerdo con testimonios de personas cercanas— había viajado de Saltillo a Monterrey para someterse a la intervención, lo hizo con la expectativa de mejorar su apariencia física.

La cita fue programada en el Edificio Médico de Especialidades, localizado en el cruce de la avenida Hidalgo y Sierra Madre.


