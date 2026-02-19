Podcast
Nuevo León

Urge Samuel a abogados a mejorar sistema jurídico del país

Con el lema "Derecho y Justicia en Tiempo de Reformas" el gobernador instó a la Barra Mexicana Colegio de Abogados a liderar un debate sobre división de poderes

  • 19
  • Febrero
    2026

Durante la inauguración del XX Congreso Nacional de la Abogacía, el gobernador de Nuevo León, Samuel García lanzó un  llamado a los juristas del país para dejar atrás las simulaciones y trabajar en la creación de un sistema jurídico que garantice un verdadero federalismo en México.

Bajo el lema "Derecho y Justicia en Tiempos de Reformas", el mandatario estatal instó a la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) a liderar un debate frontal sobre la división de poderes y el rumbo constitucional de la nación.

“Somos los abogados quienes debemos de plantearnos qué somos y a dónde vamos. ¿Qué somos? ¿Una federación o somos una República con división de Poderes? Hoy parece que el mundo está al revés”, indicó García.

“Hablemos sin miedo, digamos las cosas como son, fuera máscaras y busquemos el mejor sistema jurídico para nuestro país”, subrayó, García Sepúlveda. 

Samuel García

El mandatario estatal puso como ejemplo la Nueva Constitución de Nuevo León, calificándola como la más vanguardista y federalista de México, e invitó a los más de 400 asistentes a tomar este modelo como punto de partida para las reformas nacionales.

“Hoy tenemos una nueva Constitución que es la más nueva y federalista de México; creo que este es el punto de arranque para decir: ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer Nuevo León y México en este nuevo orden mundial y nacional?”, agregó. 

Con una agenda que aborda desde el entorno económico ante las reformas hasta la equidad y el servicio social, el Congreso inició sus actividades destacando la estrecha colaboración entre la BMA y las autoridades estatales. 

La ceremonia contó con el Fiscal General, Javier Flores, además de Javier Luis Navarro Velasco, Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno del Estado de Nuevo León; Jorge Díaz López, Presidente saliente del Capítulo Nuevo León de la BMA y Avril Martínez Caballero, Presidenta entrante del Capítulo Nuevo León de la BMA.


