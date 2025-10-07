Cerrar X
Nuevo León

Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua

Diputada Montalvo urge sancionar a KOHLER SANIMEX por desperdicio de agua en Juárez, mientras cientos de familias carecen del servicio.

  • 07
  • Octubre
    2025

El Congreso local, a través de la diputada independiente Rocío Montalvo, exigió investigar y sancionar a la empresa KOHLER SANIMEX por el posible acaparamiento y desperdicio de agua subterránea en Juárez, donde cientos de familias llevan más de 18 meses sin acceso regular al servicio.

La legisladora denunció que, mientras colonias como Praderas de San Juan viven un severo desabasto, la empresa industrial opera con amplios volúmenes concesionados y evidencia de desperdicio del líquido, afectando incluso vialidades.

Montalvo advirtió que la Ley de Aguas Nacionales obliga a priorizar el consumo humano y criticó la inacción de autoridades como CONAGUA, PROFEPA, el municipio de Juárez y Agua y Drenaje, a quienes ya había alertado desde agosto.

El Punto de Acuerdo presentado demanda revisar y, de ser necesario, cancelar las concesiones a la empresa, investigar daños ambientales y revisar los permisos municipales otorgados a KOHLER SANIMEX. La diputada concluyó: “El agua no puede ser un privilegio comercial”.


