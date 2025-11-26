Exigen frenar ingreso de celulares a cárceles por extorsiones

El gobierno federal anunció nuevas medidas para instalar bloqueadores de señal telefónica en los principales centros penitenciarios del país, luego de confirmar que las cárceles son el epicentro de la mayoría de las llamadas de extorsión en México.

La preocupación escaló al Senado, que urgió a las autoridades de las 32 entidades a intensificar controles y frenar la entrada de teléfonos celulares y artículos prohibidos a los reclusorios.

Nueve de cada diez extorsiones salen de las cárceles

El dictamen aprobado por la Cámara Alta revela la magnitud del problema: nueve de cada diez llamadas de extorsión se generan desde el interior de los penales.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha documentado más de 200 mil números telefónicos vinculados con intentos o consumación de extorsiones, evidencia de un uso sistemático de dispositivos móviles dentro de los centros de reclusión.

Durante 2024 se realizaron decomisos en los 229 centros penitenciarios del país, donde se aseguraron desde objetos cotidianos hasta herramientas peligrosas.

Entre los artículos confiscados se encontraron, juegos de mesa, relojes, maquillaje, perfumes, joyería, armas de fuego y armas blancas, alcohol y bebidas fermentadas, aparatos electrónicos, drogas, celulares y chips, así como como puntas hechizas.

Los senadores advirtieron que, pese a los aseguramientos, los controles siguen siendo insuficientes.

Piden coordinar a estados y federación para cerrar brechas

El Senado insistió en fortalecer la coordinación entre autoridades federales y locales para reducir el uso de dispositivos que permiten la comisión de delitos desde el interior de los penales.

También demandó un análisis a fondo de los sistemas de ingreso, vigilancia y supervisión en los centros estatales.

Proponen trasladar reos peligrosos ante sobrepoblación

El dictamen plantea analizar la posibilidad de trasladar a internos considerados de alta peligrosidad a centros federales, siempre respetando sus derechos humanos.

La recomendación se sustenta en reportes oficiales, de medios y organismos internacionales que señalan que la sobrepoblación es uno de los mayores desafíos del sistema penitenciario mexicano.

Comentarios