Urge Protección Civil a respetar aforo del FIFA Fan Fest™

Ante el pronóstico de altas temperaturas para el domingo, Protección Civil recordó las recomendaciones para evitar golpes de calor

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Para evitar accidentes durante la proyección del partido de México contra Inglaterra, Protección Civil de Nuevo León urgió a no forzar las puertas del Parque Fundidora y a respetar el aforo límite del Fan Fest.

A través de un video, el director de la corporación, Erik Cavazos, recomendó utilizar los espacios alternativos, como la Macroplaza, si el recinto llegase a su máxima capacidad.

“Les exhortamos de la manera más atenta a que, si están viendo en redes sociales que ya está cerrado el Fan Fest busquen las otras sedes para evitar aglomeraciones e incidentes fuera de Fundidora. “Recuerden que el partido se va a pasar con la misma emoción en las otras sedes”, llamó.

En ese sentido, Cavazos pidió conciencia en las celebraciones si la Selección Nacional obtiene la victoria.

“El festejo es muy importante, y hay que festejar con alegría y paz, que es lo que estamos buscando”, agregó.

Advierten por altas temperaturas durante el partido

Y ante el pronóstico de altas temperaturas para el domingo, Protección Civil recordó las recomendaciones para evitar golpes de calor.

“También hay que considerar las temperaturas porque tendremos entre 32 y 34 grados, por lo cual siempre hay que mantener en hidratación a base de agua, sueros o electrolitos. “Sí es posible usar bloqueador solar, gorra, sombrero, camisas de manga larga”, destacó.

A través de una ficha informativa, la corporación recordó que las sedes alternativas al Parque Fundidora incluye la Explanada de los Héroes, Parque del Agua, Museo de Historia Mexicana, Teatro de la Ciudad, los estadios Nuevo León; MFL; y Bicentenario, así como plazas principales de múltiples municipios.