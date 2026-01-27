Podcast
Nuevo León

Urge alcalde de Guadalupe a diputados aprobar presupuesto en NL

Héctor García, exigió a diputados aprobar el presupuesto estatal, señalando que la falta de recursos ha obligado a municipios a asumir responsabilidades

  • 27
  • Enero
    2026

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, hizo un llamado enérgico a los diputados del Congreso local para que aprueben el presupuesto que continúa pendiente en el estado de Nuevo León, al señalar que la falta de este recurso ha obligado a los municipios a asumir responsabilidades que no les corresponden directamente.

El edil explicó que, ante la ausencia de un presupuesto aprobado, el municipio de Guadalupe ha tenido que “sacar al quite” en temas prioritarios como movilidad, bacheo y servicios públicos, áreas que se han visto afectadas por la falta de recursos estatales.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 11.55.11 AM.jpeg

García subrayó que los ciudadanos de Guadalupe no tienen la culpa de que no se haya logrado un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso, por lo que insistió en que los legisladores deben dejar de lado los colores y los partidos para alcanzar un consenso que beneficie a la ciudadanía.

Además, hizo un llamado a la responsabilidad, a que se pongan de acuerdo por el bien de los guadalupenses y de todos los nuevoleoneses.

Finalmente, reiteró que la aprobación del presupuesto es fundamental para garantizar la atención adecuada de las necesidades básicas de la población y evitar mayores afectaciones en los municipios.


